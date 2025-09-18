Nvidia signe un accord de collaboration avec Intel, dans lequel il va investir cinq milliards de dollars
information fournie par Zonebourse 18/09/2025 à 14:16
Dans un communiqué, les deux groupes indiquent que ce partenariat stratégique vise à développer de manière conjointe toute une série de gammes de produits 'sur mesure' destinés aux centres de données et aux ordinateurs personnels, afin d'accélérer les applications et charges de travail pour les marchés des 'hyperscaleurs', des entreprises et du grand public.
L'accord prévoit une intégration étroite des architectures des deux groupes via la technologie NVLink de Nvidia, avec l'idée d'associer la puissance de calcul accéléré et d'intelligence artificielle (IA) du spécialiste des GPU avec les processeurs x86 d'Intel.
Dans le domaine des centres de données, Intel fabriquera des processeurs x86 personnalisés pour Nvidia, qui les intégrera dans ses plateformes d'infrastructure d'IA et les proposera directement au marché.
Sur le segment des PC, Intel produira et commercialisera de nouveaux systèmes sur puces (SoC) x86 intégrant des 'chiplets' GPU Nvidia RTX.
Aux cours actuels, la participation de Nvidia - qui va se faire à un prix de 23,28 dollars soit une décote de 6,5% par rapport au cours de clôture de mercredi soir - représente autour de 4,3% du capital d'Intel.
Suite à ces annonces, l'action Intel était attendue en hausse de 29% jeudi matin à la Bourse de New York, tandis que le titre Nvidia affichait des gains de plus de 3% en préouverture.
Valeurs associées
|170,2900 USD
|NASDAQ
|0,00%
A lire aussi
-
Crédit Agricole a annoncé jeudi la décision de Dominique Lefebvre de démissionner de ses fonctions de président d'ici la fin de l'année. Dominique Lefebvre est à ce jour président à la fois de la Fédération nationale du Crédit Agricole (FNCA), de la SAS Rue La ... Lire la suite
-
"Extrême droite", "cible sur nos vies": audiovisuel public et médias Bolloré sortent le lance-flammes
Escalade verbale spectaculaire dans la guerre entre l'audiovisuel public et les médias de la galaxie Bolloré: la patronne de France Télévisions a pour la première fois qualifié CNews d'"extrême droite" jeudi, ce qui "met une cible" sur les journalistes de la chaîne ... Lire la suite
-
Par Madison Faller, Global Investment Strategist chez J.P. Morgan Private Bank, suite aux annonces de la Fed "La Fed est officiellement entrée dans un nouveau cycle de baisse des taux, et les investisseurs doivent y voir un signal fort. Détenir trop de liquidités ... Lire la suite
-
Le géant des puces Nvidia va acquérir une participation au capital de son rival en difficulté, le fabricant de semi-conducteurs et microprocesseurs Intel, pour 5 milliards de dollars, ont annoncé jeudi les deux entreprises américaines dans un communiqué commun. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer