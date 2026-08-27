Nvidia serait en pourparlers pour racheter Hugging Face dans le cadre d'une opération de 13 milliards de dollars, selon Business Insider

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nvidia NVDA.O serait en pourparlers avancés en vue d'acquérir la plateforme d'IA Hugging Face dans le cadre d'une opération qui valoriserait la société à plus de 13 milliards de dollars, a rapporté mercredi Business Insider, citant une source proche du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.