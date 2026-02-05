Nvidia s'associe à Tower Semiconductor pour l'infrastructure IA
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 15:33
Dans le cadre de cette collaboration, Tower Semiconductor fournira de la photonique sur silicium haute performance à des modules optiques de centre de données 1,6T conçus pour les protocoles réseau de Nvidia.
Selon la société, sa photonique au silicium permet jusqu'à 2 fois le débit de données par rapport aux solutions photoniques au silicium précédentes, offrant une bande passante et un débit accrus pour la connectivité optique.
"La croissance exponentielle de l'IA pousse à la nécessité d'une nouvelle classe de réseaux à grande vitesse et évolutifs pour connecter l'infrastructure IA", souligne Gilad Shainer, vice-président senior réseau chez Nvidia.
Valeurs associées
|175,2299 USD
|NASDAQ
|+0,60%
A lire aussi
-
La neige tombée en abondance recouvre les sommets découpés des Dolomites, et de timides rayons de soleil se mêlent aux derniers flocons au milieu des interminables rangées de mobil-homes. Au village olympique de Cortina, le décor, provisoire, est planté à la veille ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, souffrant à nouveau des inquiétudes autour des valeurs technologiques, moteurs du marché ces dernières années, malgré les bons résultats d' Alphabet , la maison mère de Google. Dans les premiers échanges, le Dow Jones ... Lire la suite
-
Le Premier ministre britannique Keir Starmer s'est excusé jeudi pour avoir nommé Peter Mandelson ambassadeur à Washington malgré ses liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein mais s'est dit déterminé à rester à Downing Street, alors que son avenir politique ... Lire la suite
-
L'Union européenne espère éviter une nouvelle levée de boucliers des agriculteurs, déjà en colère contre l'accord commercial avec les pays latino-américains du Mercosur. L'Union européenne poursuit sa politique de diversification de ses partenariats commerciaux. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer