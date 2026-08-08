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Nvidia s'apprête à investir jusqu'à 3 milliards de dollars dans Lancium, selon "The Information"
information fournie par Reuters 08/08/2026 à 03:41
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du paragraphe 1 pour supprimer une erreur de frappe)

Nvidia NVDA.O va investir jusqu'à 3 milliards de dollars dans Lancium, un développeur d'infrastructures énergétiques soutenu par Blackstone BX.N , la société à l'origine de Stargate, a rapporté vendredi le site The Information.

Nvidia détiendra une participation de 20 % dans Lancium pour le premier investissement de 2 milliards de dollars, et sa participation pourrait augmenter d’un milliard de dollars supplémentaire si Lancium atteint certains seuils, précise l’article, citant des sources proches du dossier.

Nvidia et Lancium n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

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