Nvidia s'allie à des fabricants européens de puces pour les robots humanoïdes
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 23:47
Les fabricants européens de semi-conducteurs Infineon, NXP et STMicroelectronics ont annoncé des collaborations avec Nvidia pour développer des technologies destinées aux robots humanoïdes. Ces annonces ont été coordonnées à la veille de la conférence GPU Technology Conference du groupe en Californie. Nvidia ambitionne de devenir le fournisseur principal de la puissance de calcul de ces machines grâce à ses processeurs Jetson Thor, tandis que ses partenaires européens fourniront d'autres composants essentiels au fonctionnement des robots.
Les entreprises européennes doivent notamment apporter des capteurs, des systèmes de contrôle du mouvement, des solutions de gestion de l'énergie et des technologies de communication interne à haute vitesse. Selon les analystes, ces technologies sont proches de celles utilisées dans l'industrie automobile, un secteur dans lequel Infineon, NXP et STMicroelectronics occupent déjà une place importante. Les robots humanoïdes pourraient représenter un marché en forte croissance, avec des modèles haut de gamme estimés autour de 200 000 dollars et des versions plus accessibles coûtant environ un dixième de ce montant.
Le cabinet TrendForce estime que plus de 50 000 robots humanoïdes pourraient être vendus cette année pour la première fois. Infineon évoque un potentiel d'environ 500 dollars de composants par robot et souligne l'importance des "jumeaux numériques", qui permettent de tester les performances des machines dès la phase de conception. STMicroelectronics se concentre notamment sur les capteurs, tandis que NXP met en avant le rôle des communications internes rapides permettant de coordonner les différents systèmes du robot.
Valeurs associées
|183,2200 USD
|NASDAQ
|+1,65%
A lire aussi
-
Le Pakistan a bombardé Kaboul lundi soir, le gouvernement afghan l'accusant d'avoir tué de nombreux civils dans un centre de traitement pour toxicomanes où des journalistes de l'AFP ont vu des dizaines de morts et blessés au milieu des décombres. Islamabad a affirmé ... Lire la suite
-
Un juge fédéral a suspendu lundi la refonte de la politique vaccinale américaine initiée par le ministre de la Santé de Donald Trump, le vaccinosceptique Robert Kennedy Jr, selon une décision consultée par l'AFP. Estimant que le gouvernement américain "a fait fi" ... Lire la suite
-
Les Emirats arabes unis ont été touchés lundi par plusieurs attaques de drones et de missiles, qui ont fait un mort à Abou Dhabi et perturbé les opérations d'un terminal pétrolier à Fujaïrah ainsi que celles de l'aéroport de Dubaï. Alors que l'Iran poursuit ses ... Lire la suite
-
Donald Trump a déploré lundi les réticences manifestes de plusieurs alliés des Etats-Unis, notamment des grandes puissances européennes, à participer à la sécurisation du détroit d'Ormuz, passage stratégique bloqué par l'Iran. Plus de deux semaines après le début ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer