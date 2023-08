Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nvidia: repasse en force les 445$, pourrait viser 475$ jeudi information fournie par Cercle Finance • 21/08/2023 à 16:37









(CercleFinance.com) - Nvidia fait office de locomotive pour le Nasdaq en ce début de semaine et repasse en force les 445$, pour se hisser vers 454$, son zénith du 7 août (capitalisation repassant les 1.100Mds$).

Le prochain objectif ne serait autre que le retracement du record absolu des 475$ du 18 juillet, cela va dépendre de ses trimestriels, attendus dans 48 heures (donc possible nouveau sommet jeudi).





Valeurs associées NVIDIA NASDAQ +3.85%