Nvidia rejoint l'India Deep Tech Alliance, qui accueille de nouveaux membres et obtient 850 millions de dollars d'engagements

par Aditya Soni

Nvidia NVDA.O a rejoint mercredi les investisseurs indiens et américains qui soutiennent les startups de deep tech du pays d'Asie du Sud. Le groupe s'est enrichi de nouveaux membres et a obtenu plus de 850 millions de dollars d'engagements en capital pour combler un important déficit de financement.

Qualcomm Ventures, Activate AI, InfoEdge Ventures, Chirate Ventures et Kalaari Capital font partie des nouveaux investisseurs qui rejoignent l'India Deep Tech Alliance.

Celle-ci a été lancée en septembre avec un engagement initial d'un milliard de dollars pour soutenir les entreprises dans des secteurs tels que l'espace, les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle et la robotique.

En tant que membre fondateur et conseiller stratégique du groupe, Nvidia fournira des conseils techniques, des formations et des contributions politiques pour aider les startups indiennes de la deep tech à adopter ses outils informatiques et d'intelligence artificielle.

Cette initiative est le dernier effort en date pour remédier à ce que les fondateurs et les analystes décrivent comme un sous-financement chronique des startups axées sur la recherche, qui peinent à attirer le capital-risque en raison de leurs longs délais de développement et de leurs voies incertaines vers la rentabilité.

Cette initiative intervient quelques jours après que le gouvernement indien a lancé une initiative de 12 milliards de dollars pour stimuler la recherche et le développement dans un pays qui est un géant des services mais qui reste à la traîne dans le domaine de la fabrication.

Selon un rapport de l'organisme industriel Nasscom, le financement des start-ups de deep-tech en Inde a bondi de 78 % pour atteindre 1,6 milliard de dollars l'année dernière, mais ne représente encore qu'un cinquième des 7,4 milliards de dollars levés au total.

L'appel lancé en avril par un ministre indien pour que les startups imitent la Chine en se concentrant sur les technologies de pointe plutôt que sur les livraisons de produits alimentaires a suscité des réactions négatives de la part des entrepreneurs, qui ont déclaré que le gouvernement devait faire davantage pour soutenir l'innovation.

Selon les experts, les investissements dans les technologies de pointe sont essentiels pour développer des technologies de base telles que les puces et l'intelligence artificielle, qui garantissent l'indépendance économique et stratégique.

Sriram Viswanathan, associé fondateur de Celesta Capital, a déclaré à Reuters que le soutien croissant du gouvernement signifiait qu'il n'y avait pas de meilleur moment pour que l'Inde s'intéresse aux technologies profondes.

Celesta, qui a investi dans des startups telles que l'entreprise de technologie spatiale Agnikul Cosmos et le fabricant de drones IdeaForge, fait partie des investisseurs qui ont lancé l'alliance avec Accel, Blume Ventures, Gaja Capital, Premji Invest, entre autres.

Les membres de l'alliance ont pour objectif de déployer leurs propres capitaux dans les startups indiennes du secteur des technologies de pointe au cours des cinq à dix prochaines années tout en offrant un mentorat et un accès au réseau.

"Il n'y a pas de véritable mise en commun des capitaux. C'est volontaire", a déclaré Sriram Viswanathan, en établissant un parallèle avec le Nasscom.