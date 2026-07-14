Nvidia réduit de moitié sa liste de clients asiatiques pour ses puces d'IA, selon le Financial Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec détails et contexte)

Nvidia NVDA.O a réduit de plus de moitié le nombre de clients asiatiques autorisés à acheter ses puces d’IA après avoir établi une nouvelle "liste blanche" d’entreprises ayant satisfait à des contrôles de conformité plus stricts visant à empêcher que ces produits ne parviennent en Chine, a rapporté lundi le Financial Times.

Au cours des derniers mois, le fabricant de puces a renforcé ses contrôles de diligence raisonnable à Singapour, en Malaisie et au Japon, ajoute l’article, citant trois personnes proches du dossier.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement ces informations. Nvidia n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau habituelles.

Dans le cadre d’un nouvel examen, plus de la moitié des anciens clients de Nvidia, en particulier les fournisseurs de "néo-cloud", ont été exclus, précise l’article, ajoutant que les entreprises ayant échoué à l’examen initial pouvaient apporter des modifications et présenter une nouvelle demande.

Le département américain du Commerce a publié en mai des directives visant àempêcher que des puces d’IA de pointe ne parviennent aux filiales étrangères d’entreprises chinoises, soulignant les craintes que les processeurs Blackwell de pointe de Nvidia aient pu être exportés vers des entités liées à la Chine dans des pays tels que la Malaisie, malgré les restrictions américaines.