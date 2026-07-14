Nvidia réduit de moitié sa liste d'acheteurs asiatiques dans le cadre de la campagne de répression menée par la Chine contre les puces électroniques, selon le Financial Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nvidia NVDA.O a réduit de plus de moitié le nombre de clients asiatiques autorisés à acheter ses puces d'IA après avoir établi une nouvelle "liste blanche" d'entreprises ayant satisfait à des contrôles de conformité plus stricts visant à empêcher que ces produits ne parviennent en Chine, a rapporté lundi le Financial Times.

Le fabricant de puces a intensifié ces derniers mois ses contrôles de diligence raisonnable à Singapour, en Malaisie et au Japon, ajoute l'article, citant trois personnes proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.