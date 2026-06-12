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Nvidia recrute Bruce Andrews, lobbyiste chevronné, pour diriger son service des affaires gouvernementales
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 02:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec la publication d'Andrews sur LinkedIn confirmant sa nomination) par Max A. Cherney

Nvidia NVDA.O a recruté le lobbyiste chevronné Bruce Andrews pour diriger ses affaires gouvernementales à Washington, D.C., selon une publication d'Andrews sur LinkedIn jeudi, après que Reuters eut annoncé sa nomination.

L'arrivée de M. Andrews au sein de la plus grande entreprise mondiale intervient alors que Nvidia tente de préserver son influence à Washington et que ses liens avec la Chine, où elle souhaite poursuivre sa croissance, font l'objet d'une attention renouvelée.

Nvidia n'a pas souhaité faire de commentaires.

M. Andrews a occupé le poste de directeur des affaires gouvernementales chez Intel INTC.O , concurrent de Nvidia dans la fabrication de puces, sous la direction de l'ancien directeur général Pat Gelsinger, et a été fonctionnaire au ministère du Commerce sous l'administration Obama.

“Je me réjouis d’aider NVIDIA à mener la révolution de l’IA et à réaliser de nouvelles percées pour l’Amérique et le monde”, a déclaré M. Andrews sur LinkedIn.

Nvidia a obtenu des licences des États-Unis pour vendre ses puces H200, moins avancées, à la Chine.

Reuters a rapporté en mai que les États-Unis avaient autorisé environ dix entreprises chinoises à acheter les processeurs d'intelligence artificielle H200 de Nvidia, mais qu'aucune livraison n'avait encore été effectuée à ce moment-là.

Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a fait valoir qu’il était crucial de vendre son matériel à la Chine, sous peine de voir des entreprises non américaines en tirer profit.

Les puces d'IA les plus avancées de l'entreprise font l'objet de restrictions américaines à l'exportation vers la Chine. Mais M. Huang a déclaré le mois dernier que les prévisions de marché de 200 milliards de dollars pour les ventes de son processeur central Vera incluent la Chine.

M. Andrews rendra compte au directeur juridique de Nvidia, Tim Teter. Son titre sera celui de directeur des affaires extérieures, selon sa publication sur LinkedIn.

Ce lobbyiste chevronné n'a pas répondu à une demande de commentaires.

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