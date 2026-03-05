 Aller au contenu principal
Nvidia recentre ses capacités sur TSMC alors que les contrôles à l'exportation freinent les ventes en Chine, selon le FT
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 06:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nvidia NVDA.O a arrêté la production de puces destinées au marché chinois, pariant sur le fait que les barrières réglementaires aux Etats-Unis et en Chine continueront à limiter les ventes à la deuxième économie mondiale, a rapporté le Financial Times jeudi. Le fabricant américain de puces a réaffecté la capacité de production de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company

2330.TW de la fabrication de puces H200 à celle de son matériel Vera Rubin de nouvelle génération, indique le rapport, citant deux personnes ayant connaissance de l'affaire.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport.

Valeurs associées

NVIDIA
183,0400 USD NASDAQ +1,66%
TAIWAN SEMICON
17,2402 USD OTCBB 0,00%
