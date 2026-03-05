Nvidia recentre ses capacités sur TSMC alors que les contrôles à l'exportation freinent les ventes en Chine, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Nvidia NVDA.O a arrêté la production de puces destinées au marché chinois, pariant sur le fait que les barrières réglementaires aux Etats-Unis et en Chine continueront à limiter les ventes à la deuxième économie mondiale, a rapporté le Financial Times jeudi. Le fabricant américain de puces a réaffecté la capacité de production de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
2330.TW de la fabrication de puces H200 à celle de son matériel Vera Rubin de nouvelle génération, indique le rapport, citant deux personnes ayant connaissance de l'affaire.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport.
