Nvidia publie un logiciel open-source pour le développement de voitures autonomes

(Correction du titre du dirigeant de Nvidia dans le dernier paragraphe) par Stephen Nellis

Nvidia a publié lundi un nouveau logiciel open-source visant à accélérer le développement de voitures autonomes utilisant certaines des techniques de "raisonnement" les plus récentes en matière d'intelligence artificielle.

Nvidia est devenue l'entreprise la plus précieuse au monde, car ses puces sont devenues essentielles au développement de l'intelligence artificielle. Mais l'entreprise dispose également d'un vaste pôle de recherche sur les logiciels qui publie des codes d'intelligence artificielle en code source libre que d'autres entreprises, comme Palantir Technologies, peuvent adopter.

Lundi, Nvidia a publié Alpamayo-R1 pour les véhicules à conduite autonome. Le logiciel est ce que l'on appelle un modèle d'IA "vision-langage-action", ce qui signifie que le véhicule autonome traduit ce que ses capteurs voient sur la route en une description utilisant le langage naturel.

La percée d'Alpamayo, qui a été nommé d'après un pic montagneux du Pérou particulièrement difficile à escalader, réside dans le fait qu'il pense tout seul à haute voix lorsqu'il planifie sa trajectoire dans le monde.

Par exemple, si la voiture voit une piste cyclable, elle notera qu'elle la voit et qu'elle ajuste sa trajectoire.

La plupart des logiciels de conduite autonome précédents étaient limités dans la manière dont ils expliquaient pourquoi la voiture choisissait un chemin particulier, ce qui rendait difficile pour les ingénieurs de comprendre ce qui devait être corrigé pour rendre les voitures plus sûres. "L'une des principales motivations de l'ouverture est de permettre aux développeurs et aux chercheurs de comprendre le fonctionnement de ces modèles afin que nous puissions, en tant qu'industrie, mettre au point des méthodes standard d'évaluation de leur fonctionnement", a déclaré Katie Washabaugh, , à Reuters.