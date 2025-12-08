Nvidia progresse grâce à un rapport sur l'ouverture des exportations de GPU du fabricant de puces par les États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 décembre - ** Les actions du fabricant de puces Nvidia

NVDA.O ont augmenté de 1,9 % à 185,91 $

** Le Département du Commerce américain va bientôt autoriser l'exportation des GPU NVDA , qui ont environ 18 mois de retard sur ses offres les plus avancées, rapporte Semafor, citant une personne ayant connaissance du plan

** Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement ce projet et le Département du Commerce américain n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire; Nvidia n'a pas non plus pu être jointe immédiatement

** Jusqu'à la dernière clôture, NVDA avait gagné ~36% depuis le début de l'année