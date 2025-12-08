 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 114,00
-0,10%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nvidia progresse grâce à un rapport sur l'ouverture des exportations de GPU du fabricant de puces par les États-Unis
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 19:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 décembre - ** Les actions du fabricant de puces Nvidia

NVDA.O ont augmenté de 1,9 % à 185,91 $

** Le Département du Commerce américain va bientôt autoriser l'exportation des GPU NVDA , qui ont environ 18 mois de retard sur ses offres les plus avancées, rapporte Semafor, citant une personne ayant connaissance du plan

** Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement ce projet et le Département du Commerce américain n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire; Nvidia n'a pas non plus pu être jointe immédiatement

** Jusqu'à la dernière clôture, NVDA avait gagné ~36% depuis le début de l'année

Valeurs associées

MARVELL TECH
91,6550 USD NASDAQ -7,33%
NVIDIA
184,0950 USD NASDAQ +0,92%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank