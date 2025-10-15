 Aller au contenu principal
Nvidia progresse après que HSBC a relevé sa note à "acheter" en raison d'une reprise potentielle de la demande en Chine
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 14:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

15 octobre - ** Les actions du fabricant de puces Nvidia

NVDA.O augmentent de 2,3 % à 184,12 $ avant le marché

** HSBC relève la note de l'action NVDA de "hold" à "buy"

** Un consortium d'investissement comprenant BlackRock

BLK.N , Nvidia, xAI et Microsoft MSFT.O va acquérir Aligned Data Centers dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 40 milliards de dollars, ont déclaré les sociétés

** La société de courtage relève son objectif de cours (PT) à 320 $ contre 200 $ auparavant, ce qui représente un potentiel de hausse d'environ 78 % par rapport à la dernière clôture de l'action

* "Nous anticipons un assouplissement potentiel des incertitudes concernant les GPU en Chine suite à un accord commercial potentiel entre les États-Unis et la Chine, ce qui pourrait permettre à Nvidia de connaître une reprise de la demande sur le marché chinois" - HSBC

** HSBC prévoit également une expansion du marché total adressable pour les puces d'intelligence artificielle, ajoutant que le marché des GPU d'intelligence artificielle se développe au-delà des fournisseurs de services traditionnels de cloud computing

** Les fabricants de puces américains sont également en hausse après qu'ASML ASML.AS ait annoncé des commandes pour le troisième trimestre et un résultat d'exploitation supérieur aux attentes du marché

** La note moyenne de 66 analystes sur NVDA est "buy", leur PT médian est de 214,50 $ - LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 34% depuis le début de l'année

