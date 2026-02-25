Nvidia progresse après avoir annoncé des ventes supérieures aux estimations pour le premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 février - ** Les actions du concepteur de puces d'intelligence artificielle Nvidia NVDA.O augmentent de 3,6 % à 202,82 $ dans les échanges prolongés

** La société prévoit un chiffre d'affaires de 78 milliards de dollars pour le premier trimestre fiscal , plus ou moins 2 %, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 72,60 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** L'adoption des agents par les entreprises monte en flèche. Nos clients s'empressent d'investir dans le calcul de l'IA - les usines qui alimentent la révolution industrielle de l'IA et leur croissance future" - le Président-directeur général Jensen Huang

** En 2025, NVDA a augmenté de ~39%