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Nvidia profite de la reprise du secteur technologique pour atteindre un niveau record
information fournie par Reuters 02/10/2026 à 16:18

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 octobre - ** L'action de Nvidia NVDA.O , géant de l'IA, a atteint un niveau record, clôturant en hausse de 2,7 % à 237,17 dollars

** Le titre progresse alors que les investisseurs se ruent sur les valeurs technologiques après la publication d’un rapport sur l’emploi de septembre plus faible que prévu

** L'indice Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, atteint un plus haut historique

** Les analystes de Morgan Stanley réaffirment que NVDA est l’un de leurs premiers choix parmi les semi-conducteurs, en invoquant ses atouts en matière d’IA et sa valorisation peu élevée

** "Nous considérons sans aucun doute que Nvidia est bien positionnée, avec une valorisation très modeste" – Morgan Stanley

** Le titre a bénéficié de la conviction persistante selon laquelle les dépenses en infrastructures d’IA ont encore de la marge de progression

** La capitalisation boursière de NVDA s'élevait dernièrement à près de 5.700 milliards de dollars

** La recommandation moyenne des analystes sur le titre est "acheter", avec un objectif de cours médian de 315 dollars, selon les données de LSEG

** Le titre a bondi de 27,3 % depuis le début de l’année, en incluant les fluctuations de la séance

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