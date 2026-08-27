Nvidia prévoit une croissance de 70 % de son chiffre d'affaires l'année prochaine, ce qui laisse entrevoir que l'essor des dépenses dans le domaine de l'IA devrait se poursuivre pendant plusieurs années encore

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte incluant des détails issus de la conférence téléphonique sur les résultats, avec ajout des commentaires des analystes)

* Les prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre s'élèvent à 108 milliards de dollars, à ± 2 % près, contre une estimation de 104,19 milliards de dollars

* Nvidia prévoit une croissance de son chiffre d'affaires d'environ 70 % pour l'exercice 2028

* Nvidia et AWS vont déployer 2 millions de GPU supplémentaires en 2027 et 2028

par Anhata Rooprai, Max A. Cherney et Deborah Mary Sophia

Nvidia NVDA.O a prévu mercredi une hausse de 70 % de son chiffre d'affaires pour le prochain exercice fiscal, soulignant la demande inébranlable en matière de calcul pour l'IA, tout en avertissant que les pénuries de composants de mémoire continueraient à freiner le rythme de son expansion.

L' NVDA.O , le titre du fabricant de puces, a progressé de près de 5 % en séance prolongée, après avoir initialement reculé de plus de 1 %.

« L’IA a atteint son point d’inflexion. Elle accomplit un travail utile. Ses applications sont productives et rentables. Désormais, la puissance de calcul est synonyme de chiffre d’affaires », a déclaré Jensen Huang, directeur général de Nvidia.

Ces perspectives devraient rassurer les investisseurs qui s’interrogeaient sur la durée de la flambée des dépenses en IA après des années de croissance explosive. En prévoyant une croissance de son chiffre d’affaires bien supérieure aux attentes de Wall Street et en mettant en avant la demande des plus grandes entreprises technologiques ainsi que des laboratoires d’IA, Nvidia affirme que le marché de l’informatique dédiée à l’IA est en expansion plutôt qu’en phase de saturation, même si les contraintes d’approvisionnement limitent le volume d’activité qu’elle peut capter.

Les dirigeants ont présenté une feuille de route pour la croissance au cours des prochaines années, comprenant notamment le déploiement de ses processeurs Vera Rubin de nouvelle génération et l’augmentation des ventes auprès de laboratoires d’IA tels qu’OpenAI.

Les prévisions de Nvidia, qui tablent sur une croissance de 70 % pour son prochain exercice fiscal se terminant en janvier 2028, constituent une divulgation inhabituelle pour ce fabricant de puces, qui ne publie généralement pas de telles projections.

« Nous n’avons jamais établi de prévisions ni donné d’indications un an à l’avance », a déclaré M. Huang. Avant la publication des résultats de mercredi, les analystes tablaient en moyenne sur une croissance du chiffre d’affaires de 44 % pour la même période.

« Ce qui rend l’) e de prévision d’ (encore plus crédible, c’est que la demande s’étend au-delà des hyperscalers d’origine, les clouds d’IA, les entreprises, les acheteurs souverains et les clients industriels affichant désormais une croissance nettement plus rapide », a déclaré Shay Boloor, stratège en chef des marchés chez Futurum Equities.

La société a indiqué que sa plateforme Vera Rubin, dont la livraison aux clients a désormais commencé, représentera environ un cinquième de son chiffre d’affaires global lié aux centres de données au cours du trimestre actuel, qui s’achève en octobre.

Au cours de son deuxième trimestre fiscal clos en juillet, le chiffre d’affaires des centres de données a plus que doublé pour atteindre 89 milliards de dollars, dépassant les estimations de 85,08 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

LES CONTRAINTES D'APPROVISIONNEMENT LIMITENT LA CROISSANCE

Nvidia a déclaré s'attendre à ce que la demande des laboratoires d'IA représente environ un quart de son activité globale l'année prochaine, ce qui témoigne d'une base de clientèle diversifiée.

La société a ajouté que les « néo-clouds », qui regroupent des entreprises telles que Nebius NBIS.O et CoreWeave

CRWV.O , devraient terminer l’année avec plus de huit gigawatts de capacité de GPU Nvidia, soit une forte augmentation par rapport aux trois gigawatts enregistrés à la fin de l’année dernière.

Nvidia a également annoncé un renforcement de son partenariat avec Amazon Web Services (AWS) AMZN.O , la division de cloud computing d’Amazon. Les deux entreprises déploieront 2 millions de processeurs graphiques Nvidia supplémentaires sur l’infrastructure mondiale d’Amazon en 2027 et 2028.

« Nous constatons une accélération de la demande, même à notre échelle. Les prévisions de nos clients indiquent que notre croissance devrait doubler l’année prochaine. Cependant… nous sommes confrontés à des contraintes d’approvisionnement », a déclaré la directrice financière Colette Kress aux analystes lors d’une conférence téléphonique sur les résultats.

La flambée des prix de la mémoire et la hausse des coûts des composants continueront de peser sur ses marges, a déclaré Mme Kress, ajoutant que celles-ci atteindraient leur niveau le plus bas au quatrième trimestre, à environ 71 % à 72 %, contre environ 74 % au troisième trimestre. Les analystes tablaient sur 74,77 % pour le troisième trimestre.

La société prévoit un chiffre d’affaires de 108 milliards de dollars pour le troisième trimestre, avec une marge de fluctuation de plus ou moins 2 %, contre une estimation moyenne des analystes de 104,19 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

LES VENTES DE PUCES EN CHINE RESTENT INCERTAINES Les activités de Nvidia en Chine sont marquées par une grande incertitude. En mai, Washington a autorisé une dizaine d’entreprises chinoises , dont Alibaba 9988.HK , Tencent

0700.HK et ByteDance, à acheter l’une des puces d’IA les plus puissantes de Nvidia, la H200, bien que les livraisons aient été bloquées pendant des mois. Nvidia n’a pas inclus le chiffre d’affaires des centres de données chinois dans ses prévisions. Nvidia a commencé en juin à présenter son nouveau processeur Vera à ses clients chinois, leur indiquant que la puce pourrait être disponible d’ici août, alors que la Chine envisageait parallèlement d’autoriser les principales entreprises d’IA à acheter le H200 en quantités limitées. Le mois dernier, un responsable du ministère américain du Commerce a déclaré que les livraisons avaient commencé pour l' , mais qu'elles restaient « très peu nombreuses ».

Le chiffre d’affaires de Nvidia au deuxième trimestre a plus que doublé pour atteindre 96,22 milliards de dollars, dépassant les estimations de 92,17 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté s’est élevé à 2,22 dollars par action pour le trimestre clos le 26 juillet, contre des estimations de 2,10 dollars.