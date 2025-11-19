Nvidia prévoit un CA supérieur aux attentes au T4

Nvidia NVDA.O a dit mercredi prévoir un chiffre d'affaires du quatrième trimestre supérieur aux attentes du marché, porté par une forte demande pour ses puces d'intelligence artificielle (IA).

Les résultats du groupe marquent un moment décisif pour Wall Street, puisqu'ils constituent un test de la demande dans l'intelligence artificielle (IA), alors que nombre d'observateurs redoutent désormais la formation d'une bulle dans le secteur.

La première capitalisation boursière mondiale s'attend à voir ses ventes s'établir à 65 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre un consensus de 61.66 milliards de dollars, selon des données LSEG.

Le titre de la valeur de référence du secteur de l'IA prenait 4% dans les échanges d'après-Bourse. Les doutes entourant l'IA et les investissements massifs corrélés au développement de cette technologie avaient fait chuter l'action Nvidia avant la publication de ses résultats.

Les analystes et les investisseurs s'attendaient toutefois largement à voir la demande pour les puces d'IA rester forte.

Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré le mois dernier que l'entreprise disposait d'un carnet de commandes de 500 milliards de dollars pour ses semi-conducteurs avancés jusqu'en 2026.

L'entreprise s'attend à ce que sa marge brute ajustée atteigne 75% au quatrième trimestre, au-dessus du consensus de 74,5%.

(Arsheeya Bajwa à Bangalore et Stephen Nellis à San Francisco; version française Camille Raynaud)