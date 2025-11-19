 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 537,70
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nvidia prévoit un CA supérieur aux attentes au T4
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 23:00

Nvidia NVDA.O a dit mercredi prévoir un chiffre d'affaires du quatrième trimestre supérieur aux attentes du marché, porté par une forte demande pour ses puces d'intelligence artificielle (IA).

Les résultats du groupe marquent un moment décisif pour Wall Street, puisqu'ils constituent un test de la demande dans l'intelligence artificielle (IA), alors que nombre d'observateurs redoutent désormais la formation d'une bulle dans le secteur.

La première capitalisation boursière mondiale s'attend à voir ses ventes s'établir à 65 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre un consensus de 61.66 milliards de dollars, selon des données LSEG.

Le titre de la valeur de référence du secteur de l'IA prenait 4% dans les échanges d'après-Bourse. Les doutes entourant l'IA et les investissements massifs corrélés au développement de cette technologie avaient fait chuter l'action Nvidia avant la publication de ses résultats.

Les analystes et les investisseurs s'attendaient toutefois largement à voir la demande pour les puces d'IA rester forte.

Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré le mois dernier que l'entreprise disposait d'un carnet de commandes de 500 milliards de dollars pour ses semi-conducteurs avancés jusqu'en 2026.

L'entreprise s'attend à ce que sa marge brute ajustée atteigne 75% au quatrième trimestre, au-dessus du consensus de 74,5%.

(Arsheeya Bajwa à Bangalore et Stephen Nellis à San Francisco; version française Camille Raynaud)

Valeurs associées

NVIDIA
186,5200 USD NASDAQ +2,85%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank