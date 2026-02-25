Nvidia prévoit des ventes supérieures aux estimations pour le premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de puces Nvidia NVDA.O a prévu un chiffre d'affaires pour le premier trimestre supérieur aux estimations du marché mercredi, pariant sur les dépenses ininterrompues de Big Tech pour ses processeurs d'intelligence artificielle au milieu d'un examen généralisé des investissements massifs dans l'IA.

La société la plus valorisée au monde prévoit un chiffre d'affaires de 78 milliards de dollars au premier trimestre fiscal, plus ou moins 2 %, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 72,60 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les investisseurs attendent les résultats de Nvidia pour savoir si les centaines de milliards de dollars que les grandes entreprises technologiques consacrent à l'infrastructure des centres de données portent leurs fruits.

Wall Street a parié sur les signes d'une demande robuste pour les puces d'IA haut de gamme de Nvidia, une hypothèse soutenue par les dépenses d'investissement considérables d'Alphabet GOOGL.O , Microsoft MSFT.O , Amazon.com AMZN.O et Meta Platforms META.O , qui devraient totaliser au moins 630 milliards de dollars en 2026, la plupart des dépenses étant affectées aux centres de données et aux processeurs.

Les entreprises et les gouvernements dépensent sans compter dans la course au développement des technologies d'IA les plus sophistiquées, sous peine d'être distancés.

Mais des signes de risque pour la domination de longue date de Nvidia dans la fabrication de puces d'IA apparaissent. Son petit rival AMD AMD.O s'apprête à dévoiler un nouveau serveur d'IA phare dans le courant de l'année et a conclu des accords avec les principaux clients de Nvidia, notamment Meta .

Entre-temps, Google, la société d'Alphabet, s'est imposée comme l'un de ses principaux rivaux en signant un accord pour fournir à Anthropic, le créateur de chatbots Claude , ses propres puces, appelées TPU. Google est également en pourparlers pour fournir Meta , selon les médias.

Les grandes entreprises technologiques se tournent de plus en plus vers l'intérieur dans leur quête de puissance de calcul, consacrant des ressources à la conception de puces internes qu'elles déploient dans leurs centres de données.