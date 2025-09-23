 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 908,82
+1,01%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nvidia prêt à investir 100 milliards de dollars dans OpenAI
information fournie par AOF 23/09/2025 à 14:17

(AOF) - Nvidia et OpenAI ont annoncé hier la signature d'une lettre d'intention pour un partenariat stratégique visant à déployer au moins 10 gigawatts de systèmes Nvidia pour l'infrastructure IA de nouvelle génération d'OpenAI. Pour soutenir ce déploiement, y compris les capacités des centres de données et d'alimentation électrique, Nvidia a l'intention d'investir jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI à mesure que les nouveaux systèmes Nvidia seront déployés. Le premier gigawatt de systèmes Nvidia sera déployé au cours du second semestre 2026 sur la plateforme Vera Rubin de Nvidia.

OpenAI travaillera avec Nvidia en tant que partenaire stratégique privilégié dans le domaine du calcul et des réseaux pour ses projets de développement dans le domaine de l'IA.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

NVIDIA
183,6100 USD NASDAQ 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank