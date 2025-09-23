Nvidia prêt à investir 100 milliards de dollars dans OpenAI

(AOF) - Nvidia et OpenAI ont annoncé hier la signature d'une lettre d'intention pour un partenariat stratégique visant à déployer au moins 10 gigawatts de systèmes Nvidia pour l'infrastructure IA de nouvelle génération d'OpenAI. Pour soutenir ce déploiement, y compris les capacités des centres de données et d'alimentation électrique, Nvidia a l'intention d'investir jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI à mesure que les nouveaux systèmes Nvidia seront déployés. Le premier gigawatt de systèmes Nvidia sera déployé au cours du second semestre 2026 sur la plateforme Vera Rubin de Nvidia.

OpenAI travaillera avec Nvidia en tant que partenaire stratégique privilégié dans le domaine du calcul et des réseaux pour ses projets de développement dans le domaine de l'IA.

