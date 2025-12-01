Nvidia prend une participation de 2 milliards de dollars dans Synopsys, alors que les transactions dans le domaine de l'IA s'accélèrent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Nvidia NVDA.O a investi 2 milliards de dollars dans le fabricant de logiciels de conception de puces Synopsys SNPS.O dans le cadre d'un partenariat pluriannuel élargi visant à développer conjointement de nouveaux outils pour la conception de produits dans tous les secteurs en utilisant sa technologie d'IA.

L'accord, dévoilé par les deux entreprises lundi, s'ajoute à la série de nouveaux partenariats de Nvidia dans l'écosystème de l'intelligence artificielle, dans un contexte où l'on craint que les accords soient de plus en plus circulaires.

Les actions de Synopsys ont augmenté de 7 % dans les échanges avant bourse, tandis que celles de Nvidia ont chuté de près de 2 %.

L'entreprise la plus valorisée au monde a investi des milliards de dollars cette année dans des sociétés liées à l'industrie florissante de l'intelligence artificielle, allant d'accords permettant un investissement de 100 milliards de dollars dans OpenAI, la société mère de ChatGPT, à une participation de 5 milliards de dollars dans Intel INTC.O .

Nvidia, qui est un client de Synopsys, a acheté les actions ordinaires de la société au prix de 414,79 dollars par action, ont indiqué les sociétés lundi, ce qui représente une décote d'environ 0,8 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action vendredi.

Le partenariat n'est pas exclusif, ont précisé les entreprises. Synopsys compte AMD parmi ses clients, tandis que Nvidia travaille avec Cadence Design CDNS.O , le concurrent de la société d'automatisation de la conception électronique ( EDA).

Les actions de Cadence étaient légèrement en baisse dans les échanges avant bourse.

Dans le cadre de ce partenariat, Synopsys utilisera la suite d'outils de développement et de bibliothèques de codes de Nvidia pour travailler sur ses applications couvrant la conception de puces, la vérification physique, les simulations moléculaires et d'autres processus impliqués dans l'EDA.

"La complexité et le coût du développement des systèmes intelligents de la prochaine génération exigent des solutions d'ingénierie avec une intégration plus profonde de l'électronique et de la physique, accélérée par les capacités d'IA et de calcul", a déclaré Sassine Ghazi, directeur général de Synopsys.