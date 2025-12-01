 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 095,47
-0,34%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nvidia prend une participation de 2 milliards de dollars dans Synopsys, alors que les transactions dans le domaine de l'IA s'accélèrent
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 15:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Nvidia NVDA.O a investi 2 milliards de dollars dans le fabricant de logiciels de conception de puces Synopsys SNPS.O dans le cadre d'un partenariat pluriannuel élargi visant à développer conjointement de nouveaux outils pour la conception de produits dans tous les secteurs en utilisant sa technologie d'IA.

L'accord, dévoilé par les deux entreprises lundi, s'ajoute à la série de nouveaux partenariats de Nvidia dans l'écosystème de l'intelligence artificielle, dans un contexte où l'on craint que les accords soient de plus en plus circulaires.

Les actions de Synopsys ont augmenté de 7 % dans les échanges avant bourse, tandis que celles de Nvidia ont chuté de près de 2 %.

L'entreprise la plus valorisée au monde a investi des milliards de dollars cette année dans des sociétés liées à l'industrie florissante de l'intelligence artificielle, allant d'accords permettant un investissement de 100 milliards de dollars dans OpenAI, la société mère de ChatGPT, à une participation de 5 milliards de dollars dans Intel INTC.O .

Nvidia, qui est un client de Synopsys, a acheté les actions ordinaires de la société au prix de 414,79 dollars par action, ont indiqué les sociétés lundi, ce qui représente une décote d'environ 0,8 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action vendredi.

Le partenariat n'est pas exclusif, ont précisé les entreprises. Synopsys compte AMD parmi ses clients, tandis que Nvidia travaille avec Cadence Design CDNS.O , le concurrent de la société d'automatisation de la conception électronique ( EDA).

Les actions de Cadence étaient légèrement en baisse dans les échanges avant bourse.

Dans le cadre de ce partenariat, Synopsys utilisera la suite d'outils de développement et de bibliothèques de codes de Nvidia pour travailler sur ses applications couvrant la conception de puces, la vérification physique, les simulations moléculaires et d'autres processus impliqués dans l'EDA.

"La complexité et le coût du développement des systèmes intelligents de la prochaine génération exigent des solutions d'ingénierie avec une intégration plus profonde de l'électronique et de la physique, accélérée par les capacités d'IA et de calcul", a déclaré Sassine Ghazi, directeur général de Synopsys.

Valeurs associées

CADENCE DESIGN
311,3250 USD NASDAQ -0,17%
INTEL
39,9265 USD NASDAQ -1,56%
NVIDIA
178,2400 USD NASDAQ +0,70%
SYNOPSYS
436,3600 USD NASDAQ +4,39%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank