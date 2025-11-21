Nvidia poursuit sa chute après que les craintes liées à la valorisation ont éclipsé son bénéfice record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 novembre - ** Les actions de Nvidia NVDA.O sont en baisse de 1,7 % à 177,71 $ avant le marché, prolongeant les pertes après une chute de 3,2 % au cours de la séance précédente

** Les inquiétudes sur les valorisations des valeurs technologiques freinent l'enthousiasme malgré des résultats exceptionnels

** Le fabricant de puces a affiché mercredi un chiffre d'affaires de 57 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations, et prévoit une forte demande pour les puces d'intelligence artificielle jusqu'en 2026

** Cependant, l'impulsion donnée par les résultats positifs de NVDA a été de courte durée, le Nasdaq ayant enregistré jeudi sa plus forte fluctuation intrajournalière depuis avril

** L'action NVDA a progressé de 34,51 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture