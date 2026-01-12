 Aller au contenu principal
Après une rare collision en mer du Nord, le capitaine russe d'un porte-conteneurs jugé à Londres
information fournie par AFP 12/01/2026 à 05:36

Photo prise le 12 mars 2025 de la coque endommagée du pétrolier MV Stena Immaculate à l'ancre en mer du Nord, après avoir été heurté la veille par le porte-conteneurs MV Solong au large de Withernsea, à l'est de l'Angleterre ( AFP / STR )

La collision entre un porte-conteneurs et un pétrolier en mer du Nord avait fait un mort et provoqué de spectaculaires incendies en mars 2025: le capitaine russe du porte-conteneurs est jugé à partir de lundi à Londres pour homicide involontaire par négligence grave.

Le 10 mars, le Solong, un porte-conteneurs battant pavillon portugais, percutait en plein jour le pétrolier Stena Immaculate, affrété par l'armée américaine, qui se trouvait au mouillage à une vingtaine de kilomètres des côtes du nord-est de l'Angleterre.

Dans cet accident aux circonstances inhabituelles, un homme a trouvé la mort: un membre d'équipage philippin du Solong, Mark Angelo Pernia, 38 ans.

Le gouvernement britannique a rapidement écarté l'hypothèse d'un acte criminel.

Le capitaine du porte-conteneurs, Vladimir Motine, en détention provisoire depuis mars, comparaît devant la cour criminelle de l'Old Bailey, à Londres. Son procès est prévu pour durer quatre à cinq semaines.

De la fumée s'élève du cargo MV Solong après sa collision la veille avec le pétrolier MV Stena Immaculate, en mer du Nord, au large de Withernsea, à l'est de l'Angleterre, le 11 mars 2025 ( AFP / Paul ELLIS )

Lors d'une précédente audience, en mai, cet homme de 59 ans originaire de Saint-Pétersbourg avait plaidé non coupable d'homicide involontaire, assisté d'un interprète russophone.

La cour va plonger dans les circonstances qui ont mené à cette collision: pourquoi le Solong n'a pas dévié de sa course pour éviter l'accident? Pourquoi a-t-il frappé le Stena Immaculate à pleine vitesse?

Il a "surgi de nulle part", avait témoigné peu après l'accident un membre d'équipage du pétrolier à la BBC.

Il avait aussi été dit alors qu'il avait changé subitement de direction dans la nuit, quelques heures avant la collision.

Un rapport préliminaire du bureau d'enquête des accidents maritimes avait indiqué que la visibilité au moment de la collision était réduite par endroits.

Le pétrolier "Stena Immaculate", à l'ancrage, et le cargo "Solong" sont entrés en collision en mer du Nord, au large des côtes du Yorkshire (nord de l'Angleterre). ( AFP / Yann SCHREIBER )

Les 23 membres d'équipage du Stena Immaculate avaient pu rejoindre la terre ferme, tout comme les 13 rescapés du Solong. Mais il avait fallu plusieurs jours pour maîtriser les gigantesques incendies qui avaient suivi, sur les deux navires.

Et une partie du kérosène transporté par le Stena Immaculate, chargé d'environ 220.000 barils de carburant d'aviation, s'était déversé en mer.

Plus de 17.000 barils ont été "perdus" à la suite de l'impact et de l'incendie, selon la compagnie américaine Crowley qui exploitait le pétrolier.

Si une marée noire a été évitée, la collision a provoqué la dispersion de nombreux granulés de plastique du Solong, en mer et sur les côtes du Yorkshire, région qui abrite plusieurs réserves naturelles.

Ernst Russ, la société allemande propriétaire du porte-conteneurs, et Crowley, la compagnie américaine exploitant le pétrolier, ont porté plainte l'une contre l'autre.

  • 06:39

    Avoir seulement 13 hommes d'equipage sur un porte conteneur est la norme mais c'est peu, surtout pour de la navigation en mer du nor . Cela implique d'avoir un seul homme a la passerelle qui souvent est accaparé par beaucoup de taches (alarme machines, navigation, veille radar, preparation de l'escale suivante etc) ... Rentabilité , rentabilité ... Grand capitalisme oblige

