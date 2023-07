Nvidia pourrait devenir actionnaire d'Arm

(AOF) - Le concepteur de puces Arm est en pourparlers pour faire de Nvidia l'un de ses investisseurs de référence alors que la société détenue par SoftBank poursuit ses projets d'introduction à la Bourse à New York dès le mois de septembre, ont déclaré au Financial Times plusieurs sources proches du dossier. L'année dernière, Nvidia avait abandonné son projet de rachat d'Arm en raison d'importants défis réglementaires empêchant la finalisation de la transaction. Intel pourrait aussi entrer au capital d'Arm.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.