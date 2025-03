Nvidia pour dépenser " plusieurs centaines de milliards " de dollars en puces aux Etats-Unis

(AOF) - Nvidia pourrait dépenser "plusieurs centaines de milliards" de dollars en puces et autres produits électroniques fabriqués aux États-Unis au cours des quatre prochaines années, a déclaré le PDG Jensen Huang dans une interview accordée au Financial Times. Cette annonce intervient en pleine guerre commerciale, dont un des buts est de doper la production "Made in USA".

AOF - EN SAVOIR PLUS