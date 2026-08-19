Nvidia peine à rebondir, insensible aux propos de BofA

Nvidia aligne une 4ème séance consécutive de baisse mercredi à la Bourse de New York, insensible aux propos favorables des analystes de Bank of America, qui estiment que l'action n'est pas chère par rapport à sa valeur intrinsèque.

Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le titre du concepteur de puces dédiées à l'IA recule de 0,3% à 219,2 dollars, à contre-courant du Nasdaq qui opère un rebond de l'ordre de 0,2% après son net repli de la veille.

Dans une note diffusée hier, les équipes de BofA ont réaffirmé leur recommandation d'achat sur la valeur, avec un objectif de cours porté de 225 à 350 dollars.

Le bureau d'études rappelle que le fabricant de processeurs finance lui-même ses clients, avec le risque que ses partenaires les plus fragiles ne remboursent pas leurs achats, ce qui pourrait fragiliser son bilan.

Afin de mesurer ce risque, BofA explique avoir testé un scénario très prudent consistant à séparer en deux le cash que génère Nvidia : 50% destiné au rachat d'actions (sûr) et 50% injecté chez les clients (risqué).

Des rachats d'actions en soutien ?

Même en appliquant une pénalité de 50% sur la partie risquée, l'action Nvidia devrait valoir beaucoup plus cher que son cours actuel, explique le cabinet de recherche, qui en déduit que le marché surréagit.

Selon ses calculs, Nvidia se traite à un niveau de valorisation très bas (18x le cash-flow attendu en 2027) par rapport à ses concurrents comme AMD ou Marvell.

Afin de rassurer Wall Street et de faire remonter son cours de Bourse, BofA estime que Nvidia devrait utiliser plus d'argent pour racheter ses propres actions. Alors que le groupe n'y consacre que 50% de son cash disponible, contre 75% à 100% chez ses concurrents, augmenter ces rachats prouverait la solidité de sa trésorerie et réduirait l'inquiétude des investisseurs, estime le professionnel.

Le titre a connu un accès de faiblesse ces trois derniers mois, imputable à des prises de bénéfices et à une réduction générale des risques sur les positions surchargées dans l'IA.

D'un point de vue technique, Nvidia reste dans une forte tendance haussière à long terme, avec un titre qui se négocie actuellement à un niveau proche de son plus haut historique de 236,5 dollars.