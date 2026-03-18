Nvidia obtient le feu vert de Pékin pour la vente de la puce H200 et adapte la puce Groq à la Chine, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les autorités chinoises approuvent les ventes de puces d'IA H200, selon une source

* Nvidia relance la fabrication des puces H200, selon son directeur général

* Nvidia prépare des puces Groq pour la vente en Chine, selon des sources

(Refonte pour ajouter le plan de Nvidia pour la puce d'IA Groq) par Karen Freifeld, Max A. Cherney et Liam Mo

Nvidia NVDA.O a obtenu l'accord de Pékin pour vendre en Chine ses deuxièmes puces d'intelligence artificielle les plus puissantes et prépare également une version de la puce d'intelligence artificielle Groq qui peut être vendue sur le marché chinois, selon des sources familières avec le sujet.

L'autorisation réglementaire tant attendue ouvre la voie à la reprise des ventes des puces H200 par le fabricant américain, qui sont devenues un point de discorde majeur dans les relations entre les États-Unis et la Chine, sur un marché qui a déjà généré 13 % du chiffre d'affaires total de Nvidia.

Malgré la forte demande des entreprises chinoises et l'approbation des exportations par les États-Unis, l'hésitation de Pékin à autoriser les importations a été le principal obstacle aux expéditions des puces H200 en Chine.

Plus tôt dans la journée de mardi, le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré que la société avait obtenu une licence pour "de nombreux clients en Chine" pour la puce H200 et qu'elle avait reçu des bons de commande de "nombreuses" entreprises, lui permettant de reprendre la production de la puce.

"Notre chaîne d'approvisionnement est en pleine effervescence", a déclaré M. Huang lors d'une conférence de presse.

L'année dernière, la société avait interrompu la production de la puce en raison d'obstacles réglementaires croissants aux États-Unis et en Chine, selon un rapport publié à l'époque .

Nvidia attend depuis des mois des licences de la part des États-Unis et de la Chine. Elle a reçu certaines approbations américaines, et une source au fait du dossier a déclaré quela société avait également reçu de Pékin des licences pour de nombreux clients en Chine.

Un porte-parole de l'ambassade de Chine à Washington a déclaré qu'il n'était "pas au courant des détails" et qu'il adressait les questions aux "autorités compétentes".

La chaîne CNBC a également rapporté mardi que M. Huang leur avait dit que l'entreprise disposait désormais d'une autorisation à la fois des États-Unis et de la Chine.

Une source de l'entreprise chinoise a déclaré qu'elle ne savait pas si le gouvernement chinois avait donné son accord final, mais que Nvidia lui avait dit qu'elle pouvait désormais passer des commandes.

Dans un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis à la fin du mois dernier, Nvidia a déclaré que les États-Unis avaient accordé une licence en février qui autoriserait "de petites quantités de produits H200 à des clients spécifiques basés en Chine".

En janvier, Reuters a rapporté que la Chine avait accordé une autorisation préliminaire à trois de ses plus grandes entreprises technologiques - ByteDance, Tencent 0700.HK et Alibaba 9988.HK - ainsi qu'à la startup d'IA DeepSeek pour importer les puces, bien que les conditions réglementaires pour les approbations de la Chine soient encore en cours de finalisation.

Les entreprises chinoises n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires envoyées par courriel.

NVIDIA PRÉPARE LA PUCE GROQ POUR LA CHINE

Nvidia prépare également une version de la puce d'IA Groq qui peut être vendue sur le marché chinois, a rapporté Reuters plus tôt mardi, citant deux sources familières avec le sujet.

Nvidia prévoit d'utiliser les puces Groq pour ce que l'on appelle l'inférence, où les systèmes d'IA répondent à des questions, écrivent du code ou exécutent des tâches pour les utilisateurs. Dans les produits que Nvidia a présentés cette semaine, la société prévoit d'utiliser ses prochaines puces Vera Rubin, qui ne peuvent pas être vendues en Chine, en combinaison avec les puces Groq.

Si Nvidia domine le marché de l'entraînement des systèmes d'IA, elle est confrontée à une concurrence beaucoup plus forte sur le marché de l'inférence. Plusieurs grandes entreprises chinoises, dont des poids lourds de l'IA tels que Baidu

9888.HK , produisent déjà leurs propres puces d'inférence.

Les puces préparées pour la Chine ne sont pas des versions dégradées ou fabriquées spécifiquement pour le marché chinois, a déclaré l'une des sources à Reuters. Mais la nouvelle variante peut être adaptée pour fonctionner avec d'autres systèmes, a déclaré la source, ajoutant que la puce Groq devrait être disponible en mai.

Nvidia n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.