 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nvidia, Microsoft et Amazon sont en pourparlers pour investir jusqu'à 60 milliards de dollars dans OpenAI, selon The Information
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 04:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails du rapport au paragraphe 7 et le contexte aux paragraphes 8,9)

Nvidia NVDA.O , Amazon AMZN.O et Microsoft MSFT.O sont en pourparlers pour investir jusqu'à 60 milliards de dollars dans OpenAI, a rapporté The Information mercredi.

Nvidia, un investisseur existant dont les puces alimentent les modèles d'IA d'OpenAI, est en pourparlers pour investir jusqu'à 30 milliards de dollars, a déclaré The Information, citant une personne ayant connaissance de la situation.

Microsoft, un investisseur de longue date, est en pourparlers pour investir moins de 10 milliards de dollars, selon le rapport. Il ajoute qu'Amazon, qui serait un nouvel investisseur, est en pourparlers pour investir nettement plus de 10 milliards de dollars, voire plus de 20 milliards de dollars.

OpenAI est sur le point de recevoir des feuilles de termes, ou un engagement d'investissement, de la part de ces entreprises, selon le rapport.

Nvidia, Amazon, Microsoft et OpenAI n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport.

L'investissement d'Amazon pourrait dépendre de négociations distinctes, notamment d'une éventuelle extension de l'accord de location de serveurs cloud d'OpenAI avec Amazon et d'un accord commercial permettant à OpenAI de vendre ses produits, tels que les abonnements à ChatGPT pour les entreprises, à Amazon, a déclaré The Information.

Ces informations font suite à des rapports publiés en début de semaine selon lesquels SoftBank Group 9984.T est en pourparlers pour investir jusqu'à 30 milliards de dollars supplémentaires dans OpenAI.

OpenAI est aux prises avec des coûts croissants pour former et faire fonctionner ses modèles d'IA, alors que la concurrence d'Alphabet GOOGL.O Google s'intensifie.

Valeurs associées

ALPHABET-A
336,0100 USD NASDAQ +0,44%
AMAZON.COM
243,0100 USD NASDAQ -0,68%
MICROSOFT
482,1800 USD NASDAQ +0,33%
NVIDIA
191,6050 USD NASDAQ +1,64%
SOFTBANK GROUP
22,705 EUR Tradegate +3,09%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Top 5 IA du 28/01/2026
    Top 5 IA du 28/01/2026
    information fournie par Libertify 29.01.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Airbus , Capgemini , Intel, LVMH , SES. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des ... Lire la suite

  • L'ex-PDG du groupe Casino Jean-Charles Naouri au palais de justice de Paris, le 1er octobre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )
    Manipulation de cours et corruption: décision jeudi pour l'ex-PDG de Casino Jean-Charles Naouri
    information fournie par AFP 29.01.2026 04:50 

    L'ex-PDG de Casino Jean-Charles Naouri doit connaître jeudi son sort judiciaire, poursuivi pour corruption et manipulation de cours, tout comme la société de grande distribution, trois anciens cadres et le patron de presse Nicolas Miguet. Le tribunal correctionnel ... Lire la suite

  • Le bâtiment du Reichstag, qui abrite la chambre basse du Parlement allemand (Bundestag), à Berlin, le 21 janvier 2026 ( AFP / John MACDOUGALL )
    L'Allemagne veut mieux protéger ses infrastructures face à la menace russe
    information fournie par AFP 29.01.2026 04:45 

    Les députés allemands doivent adopter jeudi une loi visant à mieux protéger les infrastructures critiques, un texte longuement attendu mais aussi critiqué, dans un contexte d'actes de sabotage, notamment imputés à la Russie. A partir de 12H15 (11H15 GMT), le Bundestag, ... Lire la suite

  • Le président de la Fed, Jerome Powell, lors d'une conférence de presse à Washington, le 28 janvier 2026 ( AFP / SAUL LOEB )
    La Fed gèle ses taux, se dit toujours étanche aux pressions politiques
    information fournie par AFP 29.01.2026 03:59 

    Le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell a dit "espérer" mercredi que la politique monétaire ne se laisserait jamais contaminer par la "politique politicienne" après que l'institution a décidé de laisser les taux d'intérêt inchangés, contre ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank