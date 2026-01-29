Nvidia, Microsoft et Amazon sont en pourparlers pour investir jusqu'à 60 milliards de dollars dans OpenAI, selon The Information

Nvidia NVDA.O , Amazon AMZN.O et Microsoft MSFT.O sont en pourparlers pour investir jusqu'à 60 milliards de dollars dans OpenAI, a rapporté The Information mercredi.

Nvidia, un investisseur existant dont les puces alimentent les modèles d'IA d'OpenAI, est en pourparlers pour investir jusqu'à 30 milliards de dollars, a déclaré The Information, citant une personne ayant connaissance de la situation.

Microsoft, un investisseur de longue date, est en pourparlers pour investir moins de 10 milliards de dollars, selon le rapport. Il ajoute qu'Amazon, qui serait un nouvel investisseur, est en pourparlers pour investir nettement plus de 10 milliards de dollars, voire plus de 20 milliards de dollars.

OpenAI est sur le point de recevoir des feuilles de termes, ou un engagement d'investissement, de la part de ces entreprises, selon le rapport.

Nvidia, Amazon, Microsoft et OpenAI n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport.

L'investissement d'Amazon pourrait dépendre de négociations distinctes, notamment d'une éventuelle extension de l'accord de location de serveurs cloud d'OpenAI avec Amazon et d'un accord commercial permettant à OpenAI de vendre ses produits, tels que les abonnements à ChatGPT pour les entreprises, à Amazon, a déclaré The Information.

Ces informations font suite à des rapports publiés en début de semaine selon lesquels SoftBank Group 9984.T est en pourparlers pour investir jusqu'à 30 milliards de dollars supplémentaires dans OpenAI.

OpenAI est aux prises avec des coûts croissants pour former et faire fonctionner ses modèles d'IA, alors que la concurrence d'Alphabet GOOGL.O Google s'intensifie.