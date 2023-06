Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Nvidia: le titre pâtit des tensions sino-américaines information fournie par Cercle Finance • 28/06/2023 à 16:03

(CercleFinance.com) - L'action Nvidia a ouvert en forte baisse mercredi à la Bourse de New York face à la menace d'une intensification des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, dont les fabricants de semi-conducteurs sont toujours les premiers à souffrir.



Selon le Wall Street Journal, l'administration Biden envisagerait de limiter les exportations de puces pour l'intelligence artificielle (IA) vers la Chine, ce qui entraîne un mouvement vendeur sur les valeurs technologiques.



D'après les calculs réalisés par les analystes de Wells Fargo, Nvidia - qui fabrique des unités de traitement graphique (GPU) notamment destinés à la conduite autonome, au minage de cryptomonnaies et à l'IA - a réalisé plus de 20% de son chiffre d'affaires en Chine (Hong Kong inclus) sur l'exercice écoulé.



Le broker américain rappelle à ce titre les Etats-Unis avaient déjà interdit, à la fin août 2022, l'exportation vers la Chine de puces graphiques à hautes performances.



Le courtier souligne que Nvidia avait alors évalué l'impact de ces mesures à quelque 400 millions de dollars sur son chiffre d'affaires par trimestre.



Le groupe avait toutefois trouvé la parade en revoyant à la baisse les performances de ses puces A800, dont la vitesse avait été bridée à 400 gigabits par seconde (Gb/s) afin de respecter les restrictions imposées par Washington, qui portaient sur des produits d'une puissance de plus de 600 GB/s.



Malgré son repli de 2,2% aujourd'hui, le titre affiche encore une hausse de 186% depuis le début de l'année et préserve une capitalisation boursière désormais supérieure à 1.000 milliards de dollars.