Nvidia: le cap des 4.000 milliards de dollars de capitalisation atteint

(CercleFinance.com) - Nvidia est devenue mercredi la première entreprise américaine à dépasser la barre symbolique des 4.000 milliards de dollars de capitalisation boursière, un an à peine après avoir atteint le seuil des 3.000 milliards.



L'action du fabricant de processeurs dédiés à l'IA est brièvement monté à 164,4 dollars ce matin, un plus haut historique qui lui confère une capitalisation boursière de 4.020 milliards de dollars. Vers 10h20 (heure de New York), le titre gagnait 2,1%.



La société, dont la valeur est la plus élevée au monde, est la première à atteindre ce seuil, les investisseurs pariant sur le fait que le groupe californien va continuer à profiter de l'engouement pour l'IA générative.



Après avoir traversé un passage à vide en début d'année en raison de l'émergence de l'application d'IA chinoise à bas coûts DeepSeek puis de la mise en place des nouveaux droits de douane américains, l'action Nvidia a retrouvé une trajectoire ascendante ce printemps pour reprendre la place de première capitalisation boursière mondiale.



Au total, la valeur boursière de Nvidia a augmenté de presque 22% depuis le début de l'année, à comparer avec un gain de l'ordre de 7% pour le Nasdaq.



Cette performance illustre la confiance toujours plus forte des investisseurs dans la capacité du groupe à tirer parti de la révolution créée par l'IA, amorcée par le lancement de ChatGPT fin 2022, une aubaine qui représente selon certains analystes la plus grande transformation technologique depuis 40 ans, avec Nvidia au coeur de cette mutation grâce à ses puces désormais devenues cruciales.



Parmi les poids lourds des nouvelles technologies, Microsoft est l'entreprise qui talonne de plus près Nvidia, avec une capitalisation boursière de près de 3.750 milliards de dollars.



A en croire Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities, le groupe de logiciels devrait lui-même atteindre le cap des 4.000 milliards de dollars de valorisation dans le courant de l'été, ouvrant ainsi la course à la prochaine grande étape pour les groupes issus du secteur des hautes technologies : le seuil des 5.000 milliards de capitalisation.





