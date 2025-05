Nvidia: lancement en 2026 du supercalculateur Doudna information fournie par Cercle Finance • 30/05/2025 à 13:01









(CercleFinance.com) - Nvidia annonce que le supercalculateur Doudna, développé par Dell Technologies et propulsé par la plateforme Vera Rubin de Nvidia, sera lancé en 2026.



Conçu pour accélérer la recherche scientifique en intégrant simulation, données et intelligence artificielle, Doudna vise à soutenir les missions critiques du département américain de l'Énergie.



Relié aux infrastructures expérimentales via le réseau ESnet, il permettra à plus de 11 000 chercheurs d'analyser des données en temps réel.



“Il fera progresser la découverte scientifique de la chimie à la biologie”, a déclaré Chris Wright, secrétaire américain à l'Énergie. Jensen Huang, directeur général de Nvidia, a affirmé : “C'est la base de la découverte scientifique, mais aussi du leadership économique.”







Valeurs associées NVIDIA 139,1900 USD NASDAQ +3,25%