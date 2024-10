Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nvidia: l'UE examine le projet d'acquisition de Run Labs information fournie par Cercle Finance • 31/10/2024 à 15:45









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir accepté la demande de l'Italie d'examiner l'acquisition envisagée de Run Labs (une entreprise israélienne spécialisée dans les logiciels d'orchestration de GPU pour les infrastructures de calcul en IA) par Nvidia Corporation.



Bien que l'acquisition ne dépasse pas les seuils de notification définis par le Règlement européen sur les concentrations, l'autorité de concurrence italienne a exercé son pouvoir de 'renvoi' estimant que l'opération pouvait poser des risques concrets pour la concurrence dans l'UE.



Cette disposition autorise les États membres à demander à la Commission d'examiner une fusion qui n'a pas de dimension européenne mais qui affecte les échanges au sein du marché unique et menace de perturber sensiblement la concurrence sur le territoire du ou des États membres ayant fait la demande.



Dans ce contexte, la Commission a estimé qu'elle était la mieux placée pour examiner la transaction compte tenu de ses connaissances et de son expérience dans les marchés connexes.



Elle a ainsi demandé à Nvidia de lui notifier la transaction. Par conséquent, Nvidia ne peut pas mettre en oeuvre l'opération avant de la notifier et d'obtenir l'autorisation de la Commission.





Valeurs associées NVIDIA 133,44 USD NASDAQ -4,23%