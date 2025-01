Nvidia : Jensen Huang fait son show à Las Vegas

(AOF) - A l’occasion d’une conférence organisée lors du Consumer Electronics Show de Las Vegas - le plus important salon consacré à l'innovation technologique pour l’électronique grand public - le patron de Nvidia , Jensen Huang, a dévoilé de nouvelles cartes graphiques pour les PC destinés aux jeux, construites sur la base de la puce Blackwell. Historiquement, Nvidia s’était fait un nom grâce à la performance de ses cartes graphiques pour les ordinateurs personnels.

"GeForce Blackwell arrive sur les ordinateurs portables avec toutes les caractéristiques des modèles de bureau, apportant une amélioration considérable à l'informatique portable, y compris des capacités graphiques extraordinaires et une efficacité remarquable" s'est félicité Jensen Huang. Elle prolonge ainsi jusqu'à 40% l'autonomie de la batterie.

Il a aussi présenté différents logiciels destinés à aider les entreprises à développer la conduite autonome et l'IA robotique. Nvidia a indiqué que Toyota est devenu un client pour ses produits dédiés à la conduite autonome. " La révolution du véhicule autonome est arrivée, et l'automobile sera l'un des plus grands secteurs de l'IA et de la robotique ", a déclaré Jensen Huang.

Hier, l'action du spécialiste des puces pour des applications d'intelligence artificielle a atteint un nouveau plus haut historique à 152,156 dollars.

