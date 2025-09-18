 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nvidia investit 5 milliards de dollars dans Intel
information fournie par AOF 18/09/2025 à 14:13

(AOF) - Intel est attendu en hausse de plus de 30% à Wall Street. Nvidia et le fabricant de microprocesseurs ont annoncé un partenariat dans le cadre duquel le premier investira 5 milliards de dollars dans le second au prix de 23,28 dollars par action. Intel a clôturé hier soir à 24,90 dollars. Ils vont développer conjointement plusieurs générations de puces personnalisées pour les centres de données et les PC.

Les deux sociétés souhaitent combiner les forces de Nvidia dans l'IA et le calcul accéléré avec les technologies CPU x86 leader d'Intel et son écosystème.

En Europe, le secteur des semi-conducteurs a accru ses gains après cette annonce. Le concurrent d'Intel est attendu dans le rouge.

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
159,1600 USD NASDAQ 0,00%
ASML HLDG
791,6000 EUR Euronext Amsterdam +7,41%
INFINEON TECHNOLOGIES
33,680 EUR XETRA +3,15%
INTEL
24,9000 USD NASDAQ 0,00%
NVIDIA
170,2900 USD NASDAQ 0,00%
SOITEC
35,9000 EUR Euronext Paris +9,48%
STMICROELECTRONICS
24,1500 EUR Euronext Paris +4,46%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

