Nvidia investit 5 milliards de dollars dans Intel

(AOF) - Intel est attendu en hausse de plus de 30% à Wall Street. Nvidia et le fabricant de microprocesseurs ont annoncé un partenariat dans le cadre duquel le premier investira 5 milliards de dollars dans le second au prix de 23,28 dollars par action. Intel a clôturé hier soir à 24,90 dollars. Ils vont développer conjointement plusieurs générations de puces personnalisées pour les centres de données et les PC.

Les deux sociétés souhaitent combiner les forces de Nvidia dans l'IA et le calcul accéléré avec les technologies CPU x86 leader d'Intel et son écosystème.

En Europe, le secteur des semi-conducteurs a accru ses gains après cette annonce. Le concurrent d'Intel est attendu dans le rouge.