Nvidia investit 2 milliards de dollars dans le néocloud Nebius dans le cadre de l'expansion de ses centres de données d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour pour inclure l'évolution du cours de l'action et la participation de 8,3 % de Nvidia au paragraphe 2.)

Nvidia NVDA.O a déclaré mercredi qu'elle investirait 2 milliards de dollars dans la société de cloud d'intelligence artificielle Nebius NBIS.O , s'ajoutant ainsi à la liste croissante des investissements du principal fabricant de puces dans les entreprises d'IA et l'infrastructure des centres de données.

Un dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission américaine (SEC) a montré que Nvidia a accepté d'acheter des actions représentant une participation d'environ 8,3 % dans Nebius au prix de 94,94 dollars par action. Les actions de Nebius, dont le siège est à Amsterdam mais qui sont cotées au Nasdaq, ont bondi de 13,8 % à 109,72 dollars à 16 h 23 GMT.

L'entreprise la plus valorisée au monde investit massivement dans l'écosystème de l'IA et développe l'infrastructure des centres de données, y compris des investissements importants dans des entreprises qui sont souvent ses clients, ce qui soulève des inquiétudes quant aux accords circulaires.

Nebius, un client d'Nvidia, déploiera plus de 5 gigawatts de capacité de centre de données d'ici à la fin 2030, ont indiqué les entreprises. Cela représente une puissance équivalente aux besoins de plus de 4 millions de foyers américains. L'année dernière, Nvidia a accepté de déployer au moins 10 gigawatts de ses systèmes pour OpenAI et a ensuite annoncé un investissement de 30 milliards de dollars dans la startup. Nebius, tout comme Coreweave CRWV.O , fait partie des entreprises de "néocloud" qui gagnent en importance grâce à des accords très médiatisés visant à fournir une infrastructure d'IA aux hyperscalers américains, notamment un accord de 17 milliards de dollars avec Microsoft MSFT.O , et un accord de 3 milliards de dollars avec Meta Platforms META.O . Contrairement aux grandes entreprises de cloud qui desservent un large éventail d'industries, les néoclouds se concentrent principalement sur les clients de la technologie et offrent une capacité adaptée à la technologie de l'IA.

"Nebius construit un nuage d'IA conçu pour l'ère agentique", a déclaré Jensen Huang, directeur général de Nvidia, dans un communiqué, ajoutant que le partenariat permettra à l'entreprise de cloud de répondre à la demande mondiale croissante en matière d'intelligence. L'entreprise de cloud computing a signalé une forte augmentation des dépenses d'investissement, passant à 2,1 milliards de dollars au cours du trimestre de décembre, contre 416 millions de dollars l'année précédente, alors qu'elle redouble d'efforts pour augmenter sa capacité.