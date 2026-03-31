Nvidia investit $2 mds dans Marvell et lance un partenariat dans le domaine de l'IA

Illustration du logo de Nvidia
Nvidia a investi deux milliards de dollars (1.74 milliard d'euros) dans Marvell Technology, qui de ce fait va rejoindra l'écosystème d'intelligence artificielle (IA) de Nvidia, ont annoncé les deux entreprises mardi.
Le titre des deux fabricants de semi-conducteurs progressaient dans les échanges d'avant-Bourse, avec un gaide près de 12% pour Marvell et une hausse de 1,5% pour Nvidia.
Ce partenariat facilitera pour Marvell la conception des solutions d'IA sur mesure grâce à son propre matériel réseau et ses processeurs, ont déclaré les deux sociétés.
(Reportage Kritika Lamba, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)
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