Nvidia investit $2 mds dans Marvell et lance un partenariat dans le domaine de l'IA

Illustration du logo de Nvidia

‌Nvidia a investi deux ​milliards de dollars (1.74 milliard d'euros) dans Marvell Technology, ​qui de ce fait ​va rejoindra l'écosystème ⁠d'intelligence artificielle (IA) de ‌Nvidia, ont annoncé les deux entreprises mardi.

Le ​titre ‌des deux fabricants de ⁠semi-conducteurs progressaient dans les échanges d'avant-Bourse, avec ⁠un gaide ‌près de 12% ⁠pour Marvell et ‌une hausse de ⁠1,5% pour Nvidia.

Ce partenariat ⁠facilitera ‌pour Marvell la conception ​des ‌solutions d'IA sur mesure grâce à son ​propre matériel réseau et ses ⁠processeurs, ont déclaré les deux sociétés.

(Reportage Kritika Lamba, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van ​Overstraeten)