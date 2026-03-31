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Nvidia investit $2 mds dans Marvell et lance un partenariat dans le domaine de l'IA
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 17:24

Illustration du logo de Nvidia

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‌Nvidia a investi deux ​milliards de dollars (1.74 milliard d'euros) dans Marvell Technology, ​qui de ce fait ​va rejoindra l'écosystème ⁠d'intelligence artificielle (IA) de ‌Nvidia, ont annoncé les deux entreprises mardi.

Le ​titre ‌des deux fabricants de ⁠semi-conducteurs progressaient dans les échanges d'avant-Bourse, avec ⁠un gaide ‌près de 12% ⁠pour Marvell et ‌une hausse de ⁠1,5% pour Nvidia.

Ce partenariat ⁠facilitera ‌pour Marvell la conception ​des ‌solutions d'IA sur mesure grâce à son ​propre matériel réseau et ses ⁠processeurs, ont déclaré les deux sociétés.

(Reportage Kritika Lamba, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van ​Overstraeten)

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