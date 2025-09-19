Nvidia investit 2 MdGBP dans l'écosystème britannique de startups en IA
information fournie par Zonebourse 19/09/2025 à 16:30
Selon le Premier ministre britannique, Keir Starmer, il s'agit du 'plus grand accord technologique jamais signé entre le Royaume-Uni, les États-Unis'. Nvidia a annoncé officiellement un investissement de 2 milliards de livres sterling au Royaume-Uni, destiné à stimuler l'écosystème local des startups en intelligence artificielle, en partenariat avec des fonds de capital-risque tels qu'Accel, Balderton Capital ou Hoxton Ventures.
L'annonce a été faite à Londres lors d'un événement réunissant dirigeants britanniques, américains et industriels.
Le plan inclut le déploiement de 120 000 GPU Blackwell, soit la plus vaste infrastructure IA jamais mise en place au Royaume-Uni, ainsi que la création de nouvelles 'usines d'IA' avec Microsoft, OpenAI, CoreWeave et Nscale. Nvidia collaborera également avec Oxford Quantum Circuits pour construire un centre quantique-GPU et avec techUK pour développer un pôle de recherche en robotique et former de nouveaux talents.
Le supercalculateur Isambard-AI, basé à l'Université de Bristol et alimenté par les puces Grace Hopper de Nvidia, sera au coeur de projets nationaux en santé, climat et services publics, précise la firme.
Valeurs associées
|176,6500 USD
|NASDAQ
|+0,23%
A lire aussi
-
L'armée israélienne va frapper Gaza-ville avec "une force sans précédent", appelle la population à évacuer
L'armée israélienne a dit vendredi qu'elle allait frapper Gaza-ville avec une "force sans précédent", appelant la population à évacuer la zone où elle mène une offensive majeure largement décriée par la communauté internationale. Fort du soutien américain, Israël ... Lire la suite
-
Generali et BPCE renoncent aux pénalités de rupture pour leur accord dans la gestion d'actifs, selon sources
Generali et la banque française BPCE sont convenus de supprimer les pénalités prévues en cas de rupture de leur projet d'accord dans la gestion d'actifs, ont indiqué deux sources, confirmant une information du quotidien italien Il Sole 24 Ore. L'accord visant à ... Lire la suite
-
Un couple de Britanniques âgés, détenu en Afghanistan pendant près de huit mois, a été libéré vendredi par les autorités talibanes et a pu retrouver sa famille à son arrivée au Qatar, pays médiateur. L'avion transportant Peter Reynolds, 80 ans, et Barbie Reynolds, ... Lire la suite
-
Le Conseil de sécurité de l'ONU a donné vendredi son feu vert au rétablissement des sanctions contre l'Iran à qui Paris, Londres et Berlin demandent des engagements plus fermes sur son programme nucléaire, une décision en principe réversible en cas d'accord de ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer