Nvidia investit 2 MdGBP dans l'écosystème britannique de startups en IA
information fournie par Zonebourse 19/09/2025 à 16:30






Selon le Premier ministre britannique, Keir Starmer, il s'agit du 'plus grand accord technologique jamais signé entre le Royaume-Uni, les États-Unis'. Nvidia a annoncé officiellement un investissement de 2 milliards de livres sterling au Royaume-Uni, destiné à stimuler l'écosystème local des startups en intelligence artificielle, en partenariat avec des fonds de capital-risque tels qu'Accel, Balderton Capital ou Hoxton Ventures.

L'annonce a été faite à Londres lors d'un événement réunissant dirigeants britanniques, américains et industriels.

Le plan inclut le déploiement de 120 000 GPU Blackwell, soit la plus vaste infrastructure IA jamais mise en place au Royaume-Uni, ainsi que la création de nouvelles 'usines d'IA' avec Microsoft, OpenAI, CoreWeave et Nscale. Nvidia collaborera également avec Oxford Quantum Circuits pour construire un centre quantique-GPU et avec techUK pour développer un pôle de recherche en robotique et former de nouveaux talents.

Le supercalculateur Isambard-AI, basé à l'Université de Bristol et alimenté par les puces Grace Hopper de Nvidia, sera au coeur de projets nationaux en santé, climat et services publics, précise la firme.














Valeurs associées

NVIDIA
176,6500 USD NASDAQ +0,23%
