information fournie par Reuters • 22/09/2025 à 18:09

Nvidia investit 100 milliards de dollars dans OpenAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de puces Nvidia

NVDA.O prévoit d'investir jusqu'à 100 milliards de dollars dans la startup d'intelligence artificielle OpenAI sous un nouvel accord, a déclaré Nvidia lundi.