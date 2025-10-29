 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 191,30
-0,31%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nvidia franchit la barre des 5 000 milliards de dollars de valorisation grâce à l'essor de l'IA
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 14:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les actions se redressent après d'importantes transactions, soulignant l'optimisme à l'égard de l'IA

*

Trump discutera des puces Nvidia lors de sa rencontre avec Xi Jinping

*

Le rallye ajoute des milliards à la fortune du directeur général Huang

(Ajout d'un graphique et mise à jour des prix) par Niket Nishant et Rashika Singh

Nvidia NVDA.O est entrée dans l'histoire mercredi en devenant la première entreprise à atteindre une valeur de marché de 5 000 milliards de dollars, grâce à un rallye époustouflant qui a consolidé sa place au cœur du boom mondial de l'intelligence artificielle.

Cette étape souligne la transformation rapide de l'entreprise qui, de concepteur de puces graphiques de niche, est devenue l'épine dorsale de l'industrie mondiale de l'intelligence artificielle, transformant le directeur général Jensen Huang en icône de la Silicon Valley et faisant de ses puces avancées un point d'éclair dans la rivalité entre les États-Unis et la Chine dans le domaine de la technologie.

Depuis le lancement du ChatGPT en 2022, les actions de Nvidia ont été multipliées par 12, tandis que la frénésie de l'IA propulsait le S&P 500 à des niveaux record, déclenchant un débat sur la question de savoir si les valorisations exubérantes des technologies pourraient conduire à la prochaine grande bulle .

Cette nouvelle étape, qui survient trois mois seulement après que Nvidia a franchi la barre des 4 000 milliards de dollars , dépasserait la valeur totale du marché des crypto-monnaies et équivaudrait à peu près à la moitié de la taille de l'indice de référence des actions européennes, l'indice Stoxx 600 .STOXX .

"Le fait que Nvidia atteigne une capitalisation boursière de 5 000 milliards de dollars est plus qu'une étape, c'est une déclaration, car Nvidia est passé de fabricant de puces à créateur d'industrie", a déclaré Matt Britzman, analyste principal des actions chez Hargreaves Lansdown, qui détient des actions de l'entreprise.

"Le marché continue de sous-estimer l'ampleur de l'opportunité, et Nvidia reste l'un des meilleurs moyens de jouer sur le thème de l'IA."

Les actions de la société basée à Santa Clara, en Californie, ont augmenté de 4,6 % après une série d'annonces récentes qui ont renforcé sa domination dans la course à l'IA.

Huang a dévoilé mardi des commandes de puces d'IA d'une valeur de 500 milliards de dollars et a déclaré qu'il prévoyait de construire sept superordinateurs pour le gouvernement américain.

Par ailleurs, le président Donald Trump devrait discuter de la puce Blackwell de Nvidia avec le président chinois Xi Jinping jeudi. Les ventes de cette puce haut de gamme ont été un point de friction majeur entre les deux parties en raison des contrôles à l'exportation imposés par Washington.

LA HAUSSE DES ACTIONS AUGMENTE LA FORTUNE DE HUANG

Aux prix actuels, la participation du directeur général Huang dans Nvidia vaudrait environ 179,2 milliards de dollars, selon des documents réglementaires et des calculs de Reuters. Il est la huitième personne la plus riche du monde, selon la liste des milliardaires de Forbes.

Né à Taïwan et élevé aux États-Unis depuis l'âge de neuf ans, Huang dirige Nvidia depuis sa création en 1993. Sous sa direction, les processeurs H100 et Blackwell de la société sont devenus les moteurs des modèles à grand langage qui alimentent des outils tels que ChatGPT et xAI d'Elon Musk.

Si Nvidia reste le leader incontesté dans la course à l'IA, les grandes entreprises technologiques telles qu'Apple AAPL.O et Microsoft MSFT.O ont également franchi la barre des 4 000 milliards de dollars en valeur de marché au cours des derniers mois.

Les analystes estiment que cette hausse reflète la confiance des investisseurs dans les dépenses incessantes en matière d'IA, même si certains avertissent que les valorisations pourraient s'emballer."

"L'expansion actuelle de l'IA repose sur quelques acteurs dominants qui financent leurs capacités respectives. Dès que les investisseurs commenceront à exiger des rendements sur les flux de trésorerie plutôt que des annonces de capacité, certains de ces volants d'inertie pourraient s'emballer", a déclaré Matthew Tuttle, directeur général de Tuttle Capital Management.

Le poids important des entreprises technologiques dans le S&P 500 .SPX et le Nasdaq 100 .NDX leur confère une grande influence sur les marchés mondiaux.

Nvidia devrait publier ses résultats trimestriels le 19 novembre.

UNE MONNAIE D'ÉCHANGE GÉOPOLITIQUE

La domination de l'entreprise a attiré l'attention des régulateurs mondiaux, les restrictions américaines à l'exportation de puces avancées en faisant un pion clé dans la stratégie de Washington visant à limiter l'accès de la Chine à la technologie de l'intelligence artificielle.

"Nvidia a clairement apporté son histoire à Washington pour éduquer et gagner les faveurs du gouvernement américain", a déclaré Bob O'Donnell de TECHnalysis Research. "Ils ont réussi à aborder la plupart des sujets les plus chauds et les plus influents dans le domaine de la technologie."

La conférence des développeurs de mardi a également servi de plateforme à Huang pour marcher sur une corde raide géopolitique.

Il a fait l'éloge des politiques "America First" de Trump pour accélérer les investissements technologiques nationaux, tout en avertissant que l'exclusion de la Chine de l'écosystème de Nvidia pourrait limiter l'accès des États-Unis à la moitié des développeurs d'IA du monde.

Des concurrents, dont Advanced Micro Devices AMD.O et plusieurs startups bien financées, cherchent à remettre en cause la domination de Nvidia dans les puces d'IA haut de gamme, mais Nvidia reste le premier choix de l'industrie.

Valeurs associées

ALPHABET-A
269,0800 USD NASDAQ +0,60%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
265,4800 USD NASDAQ +2,90%
APPLE
270,9300 USD NASDAQ +0,72%
INTEL
41,5750 USD NASDAQ +0,11%
MICROSOFT
538,7000 USD NASDAQ -0,62%
NASDAQ 100 INDEX
26 178,98 Pts Index Ex +0,64%
NOKIA
6,362 EUR XETRA -3,61%
NOKIA
4,679 CHF Swiss EBS Stocks -14,24%
NOKIA
4,899 CHF Swiss EBS Stocks +43,67%
NVIDIA
212,0000 USD NASDAQ +5,46%
ORACLE
273,010 USD NYSE -2,82%
S&P 500 INDEX
6 920,16 Pts CBOE +0,42%
STOXX Europe 600
576,11 Pts DJ STOXX +0,06%
UBER TECH
95,290 USD NYSE -0,18%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un investisseur à la Bourse de New York le 13 octobre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street en hausse avant la Fed, Nvidia dépasse les 5.000 milliards de dollars
    information fournie par AFP 29.10.2025 15:13 

    La Bourse de New York progresse mercredi, à quelques heures d'une très attendue baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale (Fed), tandis que Nvidia est devenue la première entreprise de l'histoire à franchir le seuil des 5.000 milliards de dollars de capitalisation ... Lire la suite

  • Des doudounes de la marque Moncler. (Crédit: / Adobe Stock)
    Jefferies reste à Conserver sur Moncler et maintient son objectif
    information fournie par Zonebourse 29.10.2025 15:10 

    Jefferies confirme sa recommandation Conserver sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 49 E après la publication par le groupe de ses résultats sur le 3ème trimestre. 'Les investisseurs étaient impatients de savoir si les résultats supérieurs aux attentes ... Lire la suite

  • Des affiches électorales néerlandaises, le 10 octobre 2025 ( ANP / Remko de Waal )
    Les Néerlandais aux urnes, test pour l'extrême droite en Europe
    information fournie par AFP 29.10.2025 15:07 

    Les Néerlandais votent mercredi pour des élections législatives anticipées qui devraient permettre d'évaluer l'ampleur de la poussée de l'extrême droite partout en Europe. Les sondages suggèrent que Geert Wilders, figure de proue anti-immigration et anti-islam, ... Lire la suite

  • Des traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York
    Wall Street ouvre dans le vert, l'attention sur la Fed et l'IA
    information fournie par Reuters 29.10.2025 15:02 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, portée une nouvelle fois par l'optimisme sur l'intelligence artificielle (IA) et les anticipations sur la politique monétaire, au lendemain d'une clôture record des indices à Wall Street avec notamment Nvidia et ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank