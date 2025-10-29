Nvidia franchit la barre des 5 000 milliards de dollars de valorisation grâce à l'essor de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les actions se redressent après d'importantes transactions, soulignant l'optimisme à l'égard de l'IA

*

Trump discutera des puces Nvidia lors de sa rencontre avec Xi Jinping

*

Le rallye ajoute des milliards à la fortune du directeur général Huang

(Ajout d'un graphique et mise à jour des prix) par Niket Nishant et Rashika Singh

Nvidia NVDA.O est entrée dans l'histoire mercredi en devenant la première entreprise à atteindre une valeur de marché de 5 000 milliards de dollars, grâce à un rallye époustouflant qui a consolidé sa place au cœur du boom mondial de l'intelligence artificielle.

Cette étape souligne la transformation rapide de l'entreprise qui, de concepteur de puces graphiques de niche, est devenue l'épine dorsale de l'industrie mondiale de l'intelligence artificielle, transformant le directeur général Jensen Huang en icône de la Silicon Valley et faisant de ses puces avancées un point d'éclair dans la rivalité entre les États-Unis et la Chine dans le domaine de la technologie.

Depuis le lancement du ChatGPT en 2022, les actions de Nvidia ont été multipliées par 12, tandis que la frénésie de l'IA propulsait le S&P 500 à des niveaux record, déclenchant un débat sur la question de savoir si les valorisations exubérantes des technologies pourraient conduire à la prochaine grande bulle .

Cette nouvelle étape, qui survient trois mois seulement après que Nvidia a franchi la barre des 4 000 milliards de dollars , dépasserait la valeur totale du marché des crypto-monnaies et équivaudrait à peu près à la moitié de la taille de l'indice de référence des actions européennes, l'indice Stoxx 600 .STOXX .

"Le fait que Nvidia atteigne une capitalisation boursière de 5 000 milliards de dollars est plus qu'une étape, c'est une déclaration, car Nvidia est passé de fabricant de puces à créateur d'industrie", a déclaré Matt Britzman, analyste principal des actions chez Hargreaves Lansdown, qui détient des actions de l'entreprise.

"Le marché continue de sous-estimer l'ampleur de l'opportunité, et Nvidia reste l'un des meilleurs moyens de jouer sur le thème de l'IA."

Les actions de la société basée à Santa Clara, en Californie, ont augmenté de 4,6 % après une série d'annonces récentes qui ont renforcé sa domination dans la course à l'IA.

Huang a dévoilé mardi des commandes de puces d'IA d'une valeur de 500 milliards de dollars et a déclaré qu'il prévoyait de construire sept superordinateurs pour le gouvernement américain.

Par ailleurs, le président Donald Trump devrait discuter de la puce Blackwell de Nvidia avec le président chinois Xi Jinping jeudi. Les ventes de cette puce haut de gamme ont été un point de friction majeur entre les deux parties en raison des contrôles à l'exportation imposés par Washington.

LA HAUSSE DES ACTIONS AUGMENTE LA FORTUNE DE HUANG

Aux prix actuels, la participation du directeur général Huang dans Nvidia vaudrait environ 179,2 milliards de dollars, selon des documents réglementaires et des calculs de Reuters. Il est la huitième personne la plus riche du monde, selon la liste des milliardaires de Forbes.

Né à Taïwan et élevé aux États-Unis depuis l'âge de neuf ans, Huang dirige Nvidia depuis sa création en 1993. Sous sa direction, les processeurs H100 et Blackwell de la société sont devenus les moteurs des modèles à grand langage qui alimentent des outils tels que ChatGPT et xAI d'Elon Musk.

Si Nvidia reste le leader incontesté dans la course à l'IA, les grandes entreprises technologiques telles qu'Apple AAPL.O et Microsoft MSFT.O ont également franchi la barre des 4 000 milliards de dollars en valeur de marché au cours des derniers mois.

Les analystes estiment que cette hausse reflète la confiance des investisseurs dans les dépenses incessantes en matière d'IA, même si certains avertissent que les valorisations pourraient s'emballer."

"L'expansion actuelle de l'IA repose sur quelques acteurs dominants qui financent leurs capacités respectives. Dès que les investisseurs commenceront à exiger des rendements sur les flux de trésorerie plutôt que des annonces de capacité, certains de ces volants d'inertie pourraient s'emballer", a déclaré Matthew Tuttle, directeur général de Tuttle Capital Management.

Le poids important des entreprises technologiques dans le S&P 500 .SPX et le Nasdaq 100 .NDX leur confère une grande influence sur les marchés mondiaux.

Nvidia devrait publier ses résultats trimestriels le 19 novembre.

UNE MONNAIE D'ÉCHANGE GÉOPOLITIQUE

La domination de l'entreprise a attiré l'attention des régulateurs mondiaux, les restrictions américaines à l'exportation de puces avancées en faisant un pion clé dans la stratégie de Washington visant à limiter l'accès de la Chine à la technologie de l'intelligence artificielle.

"Nvidia a clairement apporté son histoire à Washington pour éduquer et gagner les faveurs du gouvernement américain", a déclaré Bob O'Donnell de TECHnalysis Research. "Ils ont réussi à aborder la plupart des sujets les plus chauds et les plus influents dans le domaine de la technologie."

La conférence des développeurs de mardi a également servi de plateforme à Huang pour marcher sur une corde raide géopolitique.

Il a fait l'éloge des politiques "America First" de Trump pour accélérer les investissements technologiques nationaux, tout en avertissant que l'exclusion de la Chine de l'écosystème de Nvidia pourrait limiter l'accès des États-Unis à la moitié des développeurs d'IA du monde.

Des concurrents, dont Advanced Micro Devices AMD.O et plusieurs startups bien financées, cherchent à remettre en cause la domination de Nvidia dans les puces d'IA haut de gamme, mais Nvidia reste le premier choix de l'industrie.