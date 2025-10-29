Nvidia franchit la barre des $5.000 mds de capitalisation boursière

Nvidia NVDA.O a dépassé mercredi la barre de 5.000 milliards de dollars de valorisation boursière, devenant ainsi la première entreprise cotée au monde à franchir ce cap et illustrant l'augmentation continue de la demande de technologies d'intelligence artificielle.

A New York, vers 13h31 GMT, le titre, qui a progressé d'environ 50% depuis le début de l'année, a ouvert en hausse de 3,85% à 208,77 dollars.

Le directeur général Jensen Huang, a annoncé mardi lors d'une conférence pour développeurs que le géant des nouvelles technologies allait construire sept nouveaux superordinateurs pour le département américain de l'Énergie et avait enregistré 500 milliards de dollars (428,74 milliards d'euros) de commandes pour des puces avancées.

Nvidia franchit par ailleurs ce seuil historique alors que les résultats financiers des géants américains Microsoft

MSFT.O , Alphabet GOOGL.O et Meta META.O sont attendus après la clôture de Wall Street, renforçant les attentes d'un nouveau trimestre spectaculaire pour la "tech".

Apple AAPL.O a brièvement dépassé la barre des 4.000 milliards de dollars de capitalisation mardi, tandis que Microsoft MSFT.O l'a franchie en juillet dernier.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)