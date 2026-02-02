 Aller au contenu principal
Nvidia fragilisée en Bourse par les doutes sur son partenariat avec OpenAI
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 14:07

L'action Nvidia cède près de 1% en avant-Bourse lundi, dans un contexte d'incertitudes croissantes autour de son projet d'investissement massif dans OpenAI. Initialement annoncé en septembre 2025, cet engagement prévoyait jusqu'à 100 milliards de dollars pour le développement d'infrastructures de calcul destinées à la start-up d'intelligence artificielle, mais le projet semble aujourd'hui en suspens. Selon le Wall Street Journal , des divergences internes et l'absence d'accord formel compliqueraient la mise en oeuvre de cette initiative.

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, aurait exprimé en privé des réserves sur la stratégie commerciale d'OpenAI et évoqué la montée en puissance des concurrents comme Google et Anthropic. Si Huang a publiquement démenti tout désaccord, il a toutefois reconnu que le montant final de l'investissement serait inférieur à celui initialement évoqué, tout en réaffirmant son soutien à OpenAI et à son dirigeant Sam Altman. Il a décrit cette collaboration comme une priorité pour Nvidia, promettant un investissement "probablement le plus grand jamais réalisé" par son entreprise.

Ces déclarations n'ont pas suffi à rassurer les marchés. Les analystes pointent un manque de clarté sur les contours réels de l'accord, un flou qui entretient la nervosité des investisseurs. La prudence domine alors que Nvidia reste un acteur central de l'écosystème IA, et que tout retard ou révision de ses partenariats stratégiques peut peser sur sa valorisation en Bourse.

