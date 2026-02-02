Nvidia fragilisée en Bourse par les doutes sur son partenariat avec OpenAI
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 14:07
Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, aurait exprimé en privé des réserves sur la stratégie commerciale d'OpenAI et évoqué la montée en puissance des concurrents comme Google et Anthropic. Si Huang a publiquement démenti tout désaccord, il a toutefois reconnu que le montant final de l'investissement serait inférieur à celui initialement évoqué, tout en réaffirmant son soutien à OpenAI et à son dirigeant Sam Altman. Il a décrit cette collaboration comme une priorité pour Nvidia, promettant un investissement "probablement le plus grand jamais réalisé" par son entreprise.
Ces déclarations n'ont pas suffi à rassurer les marchés. Les analystes pointent un manque de clarté sur les contours réels de l'accord, un flou qui entretient la nervosité des investisseurs. La prudence domine alors que Nvidia reste un acteur central de l'écosystème IA, et que tout retard ou révision de ses partenariats stratégiques peut peser sur sa valorisation en Bourse.
Valeurs associées
|191,1300 USD
|NASDAQ
|0,00%
A lire aussi
-
De nouveaux rappels de laitinfantile ont été annoncés lundi en France, où le seuil limite est désormais plus strict pour la toxine céréulide à l'origine de précédents rappels, tandis que l'agence sanitaire européenne vient également de durcir sa réglementation. ... Lire la suite
-
Face à la Chine et aux Etats-Unis, "l'Europe peut devenir une véritable puissance" si elle surmonte ses "vieilles divisions", selon Mario Draghi
Sans sursaut, "l'Europe risque de devenir subordonnée, divisée et désindustrialisée", a estimé Mario Draghi, dans un discours dans une université de Louvain ce lundi 2 février. L'Europe peut-elle devenir une "véritable puissance" ? L'ancien patron de la Banque ... Lire la suite
-
Depuis deux mois que des milliers de policiers fédéraux quadrillent Minneapolis, une famille d'immigrés mexicains reste enfermée chez elle à double tour par peur d'être embarquée par l'ICE.
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer