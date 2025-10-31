Nvidia fournira plus de 260 000 puces d'IA Blackwell à la Corée du Sud

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Hyunjoo Jin et Eduardo Baptista

Le leader américain des semi-conducteurs Nvidia NVDA.O a annoncé vendredi qu'il allait fournir plus de 260 000 de ses puces d'intelligence artificielle les plus avancées au gouvernement sud-coréen et à certaines des plus grandes entreprises du pays, dont Samsung Electronics

005930.KS .

Cet accord est le dernier en date pour une entreprise au cœur d'une course mondiale à l'intégration de l'intelligence artificielle dans les produits et les services, qui vient s'ajouter à la multitude de contrats qu'elle conclut dans le monde entier et qui lui ont permis, mercredi, de devenir la première entreprise à peser 5 000 milliards de dollars .

Pour la Corée, l'accord mettra le pays sur la voie de devenir un centre régional de l'IA après que le président Lee Jae Myung, qui a pris ses fonctions le 4 juin, a donné la priorité à l'investissement dans l'IA pour stimuler la croissance à un moment où les droits de douane américains ont assombri les perspectives économiques plus larges.

"Tout comme les usines physiques de la Corée ont inspiré le monde avec des navires, des voitures, des puces et de l'électronique sophistiqués, la nation peut maintenant produire de l'intelligence en tant que nouvelle exportation qui conduira la transformation mondiale", a déclaré le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, dans un communiqué, ne révélant ni la valeur de l'accord ni le calendrier d'approvisionnement.

L'annonce fait suite à une réunion entre Huang, Lee et les dirigeants de Samsung, SK Group et Hyundai Motor Group en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique dans la ville de Gyeongju, dans le sud-est de la Corée.

L'approfondissement des liens entre Nvidia et la Corée, qui abrite des entreprises majeures dans le domaine des semi-conducteurs et de l'automobile, intervient alors que l'entreprise est aux prises avec les retombées d'une guerre commerciale sino-américaine qui, selon Jensen Huang, a réduit sa part du marché chinois des puces d'intelligence artificielle avancées.

Les États-Unis ont imposé à plusieurs reprises des restrictions sur l'exportation de puces Nvidia vers la Chine en invoquant la sécurité nationale. Le président américain Donald Trump a rencontré son homologue chinois Xi Jinping en Corée jeudi, mais n'a pas soulevé la question .

Nvidia a depuis essayé de faire valoir son avantage sur des marchés moins affectés par la géopolitique, en identifiant des utilisations au-delà des chatbots et des générateurs d'images et en ciblant des clients dans des secteurs tels que l'industrie manufacturière et la vente au détail.

Le gouvernement coréen prévoit d'investir dans une infrastructure d'IA utilisant plus de 50 000 des dernières puces de Nvidia, tandis que Samsung Electronics, SK Group et Hyundai Motor Group déploieront chacun jusqu'à 50 000 puces d'IA dans des usines intelligentes impliquées, par exemple, dans la fabrication de semi-conducteurs et de véhicules.

Naver 035420.KS , le plus grand portail internet et moteur de recherche du pays, achètera également 60 000 puces Nvidia.

En utilisant son nouveau trésor de puces Nvidia, le gouvernement a déclaré qu'il travaillerait avec des sociétés Internet telles que Naver et Kakao 035720.KS pour développer l'infrastructure informatique par le biais d'initiatives telles que le Centre national de calcul de l'IA.

Hyundai Motor Group a déclaré qu'il approfondissait sa collaboration avec Nvidia en construisant un "superordinateur" pour développer l'IA embarquée, la conduite autonome, les usines intelligentes et la robotique.