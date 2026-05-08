Nvidia finance la construction d'usines Corning, en plus de son investissement en capital

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

Nvidia NVDA.O a versé plusieurs milliards de dollars pour aider à financer de nouvelles usines pour le verrier Corning GLW.N , en plus de prendre une participation pouvant atteindre 3,2 milliards de dollars, comme annoncé plus tôt cette semaine, ont confirmé jeudi les directeurs généraux des deux sociétés.

Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré que le fournisseur de puces d'IA avait effectué « un paiement anticipé de plusieurs milliards de dollars » qui n'avait pas été divulgué lors de l'annonce, plus tôt cette semaine, d'un investissement en capital dans Corning , dont le verre est utilisé dans les câbles à fibre optique qui relient les ordinateurs dans les immenses centres de données. Il s'est exprimé sur CNBC lors d'une interview conjointe avec le directeur général de Corning, Wendell Weeks.

« Cela va créer des milliers d’emplois », a déclaré M. Huang. « Il va construire de toutes nouvelles usines » qui multiplieront par dix la capacité de production américaine.

Plus tard dans l'interview, M. Weeks a confirmé le paiement anticipé, sans en dévoiler le montant, et a précisé qu'il s'agissait d'une opération distincte de l'investissement en capital.

« Il va contribuer à investir dans ces formidables usines aux États-Unis, et en plus de cela, il dispose d’une option pour acquérir une participation d’environ 3 milliards de dollars dans notre capital », a déclaré M. Weeks à Jim Cramer de CNBC.