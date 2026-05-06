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Nvidia et Corning renforcent leurs capacités optiques pour l'intelligence artificielle
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 20:49

Nvidia et Corning ont annoncé un partenariat stratégique destiné à développer des infrastructures optiques pour l'intelligence artificielle aux États-Unis. Trois nouvelles usines de production avancée seront ouvertes en Caroline du Nord et au Texas afin de répondre aux besoins croissants du spécialiste des semi-conducteurs. Le projet devrait créer au moins 3 000 emplois et multiplier par dix les capacités de production optique de Corning sur le territoire américain. Dans le cadre de l'accord, Nvidia pourra investir jusqu'à 3,2 milliards de dollars dans le groupe via différents instruments financiers.

Les marchés ont salué cette annonce, avec une hausse d'environ 13% du titre Corning et de plus de 5% pour Nvidia. Le partenariat s'inscrit dans le contexte de l'explosion des investissements dans l'intelligence artificielle depuis le lancement de ChatGPT en 2022. Nvidia prépare notamment une transition progressive des connexions en cuivre vers les fibres optiques de Corning grâce à la technologie dite de "co-packaged optics", qui rapproche les connexions optiques des puces afin d'améliorer les vitesses de transfert tout en réduisant la consommation énergétique des centres de données.

Historiquement connu pour les verres de l'iPhone d'Apple, Corning réalise désormais une part importante de son activité dans les communications optiques. Le groupe bénéficie pleinement du boom de l'IA, son action ayant progressé de plus de 250% sur un an. L'intérêt croissant pour les technologies optiques s'explique par leur capacité à transporter les données plus rapidement et avec une consommation énergétique inférieure aux connexions électriques traditionnelles. Nvidia, Broadcom, Marvell et Intel développent actuellement des solutions similaires pour accompagner la montée en puissance des infrastructures d'intelligence artificielle à grande échelle.

IA: Intelligence artificielle

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