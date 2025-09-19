 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nvidia envisage d'investir 500 MUSD dans Wayve, spécialiste UK de la conduite autonome
information fournie par Zonebourse 19/09/2025 à 12:00

Nvidia a signé une lettre d'intention portant sur un investissement de 500 MUSD à l'occasion du prochain tour de table de Wayve, un spécialiste britannique de la conduite autonome. Fondée en 2017, cette société a levé plus de 1 MdUSD en 2023, menée par SoftBank, avec le soutien de Nvidia et d'Uber.

La technologie de Wayve repose sur l'apprentissage automatique et des caméras embarquées plutôt que sur des cartes numériques détaillées. La société opère au Royaume-Uni et aux États-Unis et élargit ses essais en Allemagne et au Japon.

Alex Kendall, cofondateur et directeur général de Wayve, estime que ce partenariat reflète 'la confiance de Nvidia dans l'approche AV2.0 de Wayve et son potentiel à transformer l'avenir de la mobilité'.

