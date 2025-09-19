Nvidia envisage d'investir 500 MUSD dans Wayve, spécialiste UK de la conduite autonome
information fournie par Zonebourse 19/09/2025 à 12:00
La technologie de Wayve repose sur l'apprentissage automatique et des caméras embarquées plutôt que sur des cartes numériques détaillées. La société opère au Royaume-Uni et aux États-Unis et élargit ses essais en Allemagne et au Japon.
Alex Kendall, cofondateur et directeur général de Wayve, estime que ce partenariat reflète 'la confiance de Nvidia dans l'approche AV2.0 de Wayve et son potentiel à transformer l'avenir de la mobilité'.
