Nvidia en hausse après un méga accord pluriannuel de puces d'IA avec Meta

18 février - ** Les actions de Nvidia NVDA.O augmentent de 2 % avant le marché mercredi après avoir conclu un accord pluriannuel pour fournir à Meta META.O des millions de puces d'IA actuelles et de nouvelle génération
** L'accord couvre les processeurs Blackwell et Rubin de Nvidia, ainsi que les processeurs Grace et Vera
** Nvidia n'a pas révélé la valeur de l'accord
** Cet engagement pluriannuel vaut probablement des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars", a déclaré Matt Britzman, analyste principal des actions chez Hargreaves Lansdown
** Les actions de l'entreprise rivale AMD AMD.O perdent 1 %, l'accord soulignant l'élan de Nvidia
