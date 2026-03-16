Nvidia dévoile une plateforme de calcul spatial pour l'IA en orbite
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 23:07
Nvidia a annoncé le lancement de la plateforme Vera Rubin Space-1 Module, conçue pour permettre le déploiement de capacités de calcul avancées dans l'espace. Présentée par le directeur général Jensen Huang lors de la conférence GTC, cette technologie vise à accompagner l'essor des constellations de satellites et l'exploration spatiale. Selon le dirigeant, l'intelligence artificielle doit être capable de fonctionner directement là où les données sont générées. La plateforme intègre notamment les systèmes IGX Thor et Jetson Orin, optimisés pour fonctionner dans des environnements soumis à de fortes contraintes de taille, de poids et de consommation d'énergie.
Plusieurs entreprises spatiales, dont Axiom Space, Starcloud et Planet Labs, prévoient d'utiliser ces technologies dans leurs missions. Nvidia travaille avec ses partenaires à la conception d'ordinateurs capables d'équiper de futurs centres de données en orbite. Jensen Huang a toutefois reconnu que des défis techniques subsistent, notamment la gestion du refroidissement des systèmes informatiques dans l'espace, où l'absence de convection impose des solutions basées sur le rayonnement thermique.
Le concept de centres de données en orbite suscite un intérêt croissant alors que la demande liée à l'intelligence artificielle accentue la pression sur les réseaux électriques terrestres. Installer des infrastructures informatiques dans l'espace pourrait permettre d'exploiter l'énergie solaire disponible en continu, même si le coût des lancements et les contraintes logistiques restent importants. Plusieurs initiatives émergent dans ce domaine, dont le projet "Suncatcher" annoncé par Google et les ambitions de SpaceX et xAI pour développer des capacités de calcul orbitales.
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