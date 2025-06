Nvidia: dévoile une IA pour détecter les fraudes bancaires information fournie par Cercle Finance • 03/06/2025 à 15:36









(CercleFinance.com) - Nvidia présente une nouvelle ' AI Blueprint ' destinée aux services financiers pour détecter les fraudes par carte bancaire.



Cette solution, lancée lors du salon Money20/20, repose sur le traitement accéléré des données et des algorithmes avancés, permettant de mieux repérer les anomalies dans les transactions en fonction du comportement utilisateur, tout en réduisant les faux positifs.



Elle vise à faciliter la migration des systèmes classiques vers des environnements optimisés par le calcul accéléré via la plateforme NVIDIA AI Enterprise.



Disponible sur Amazon Web Services, la solution sera bientôt proposée via Dell Technologies et Hewlett Packard Enterprise. Des partenaires comme Cloudera, EXL, Infosys ou SHI International la distribueront également. Ce système pourrait aider à lutter contre une fraude estimée à plus de 403 milliards de dollars dans la prochaine décennie.





