Nvidia : demeure nerveux, entre 116 et 122$ information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 16:55









(CercleFinance.com) - Au lendemain de sa chute historique de -17% (590Mds$ de 'capi' partis en fumée), Nvidia demeure nerveux, oscillant entre 116 et 122$.

Le support de tendance oblique moyen terme a été franchement cassé (sous 130$) et le titre évolue sous sa MM200 pour la 1ère fois depuis 2 ans.

Le titre retrouvera du soutien vers 102$ (6 septembre 2024) puis 99$ (7 août 2024)





Valeurs associées NVIDIA 121,74 USD NASDAQ +2,80%