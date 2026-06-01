Nouveaux échanges de frappes entre l'Iran et les Etats-Unis

Un avion de chasse américain sur le porte-avions Abraham Lincoln, le 26 mai 2026 ( US NAVY / - )

Le ministère iranien des Affaires étrangères a accusé lundi les Etats-Unis de violer à nouveau le fragile cessez-le-feu entre les deux pays, après des frappes américaines en Iran qui ont entraîné des représailles militaires iraniennes.

Ces attaques portent un nouveau coup aux négociations indirectes qui patinent déjà pour mettre fin à la guerre, déclenchée le 28 février par une attaque conjointe israélo-américaine contre l'Iran. D'autant que Téhéran a redit lundi que le nucléaire iranien ne faisait pas partie "à ce stade" des discussions, contrairement aux attentes de Donald Trump.

L'Iran a également rappelé qu'un cessez-le-feu au Liban, autre front du conflit où son allié le Hezbollah est combattu par Israël, était "une condition essentielle à tout accord", selon le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baghaï.

L'armée américaine a annoncé avoir mené samedi et dimanche une nouvelle vague de frappes "défensives" sur le sud de l'Iran, la troisième en un peu plus d'une semaine.

Ces bombardements ont visé des systèmes de radar et de contrôle de drones dans la ville de Goruk et l'île de Qeshm dans le détroit d'Ormuz, a précisé le Commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) dimanche soir sur X.

- Drones "hostiles" -

Ces opérations ont été menées "en réponse à des actions agressives de l'Iran, dont la destruction d'un drone américain MQ-1 qui opérait au-dessus des eaux internationales", selon cette source.

Un soldat israélien à la frontière avec le Liban le 31 mai 2026 au nord d'Israël ( AFP / Jalaa MAREY )

Les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de la République islamique, ont affirmé lundi de leur côté avoir attaqué une base utilisée par l'armée américaine pour des frappes contre son territoire, sans nommer le pays où ils avaient frappé.

Le Koweït a dit avoir intercepté des missiles et des drones "hostiles", attribuant l'attaque à l'Iran.

Washington et Téhéran s'étaient déjà accusés mutuellement jeudi de violer le cessez-le-feu en vigueur depuis le 8 avril, après des frappes américaines sur le sud de l'Iran suivies d'une attaque contre le Koweït.

Vue aérienne du Pentagone, à Arlington, en Virginie, le 31 mai 2026, aux Etats-Unis ( AFP / Daniel SLIM )

La guerre a fait des milliers de morts, surtout en Iran et au Liban, et ébranle l'économie mondiale en faisant grimper les prix du pétrole.

L'Iran bloque depuis fin février le détroit d'Ormuz, voie maritime essentielle pour le transport mondial d'hydrocarbures, et les Etats-Unis exercent un blocus des ports iraniens.

Alors que les deux pays semblaient ces derniers jours se rapprocher d'un accord, le New York Times a rapporté samedi, sans plus de détails, que le président américain avait durci sa proposition et envoyé une nouvelle version d'un protocole d'accord à Téhéran.

Selon le site américain Axios, M. Trump, dont la priorité déclarée est de mettre fin au programme nucléaire iranien et de rétablir le trafic maritime à Ormuz, souhaite plus de fermeté des négociateurs de Washington.

Graphique comparant les variations en pourcentage de plusieurs produits industriels par rapport au 26 février 2026, avant le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient ( AFP / Nicholas SHEARMAN )

La chaîne CBS a rapporté dimanche soir que la nouvelle proposition américaine prévoit une prolongation du cessez-le-feu de 60 jours avec des clauses pour la réouverture d'Ormuz et un cadre pour une reprise des négociations sur le nucléaire.

- "Pas d'arme nucléaire" -

Donald Trump a insisté sur Truth Social que le projet d'accord "stipule très clairement que l'Iran n'aura pas d'arme nucléaire", et ce "en des termes très fermes".

L'Iran, qui revendique son droit à un programme nucléaire civil, a toujours démenti vouloir se doter de l'arme atomique, malgré les accusations en ce sens des Etats-Unis et d'Israël.

Il souhaite aborder ce dossier dans un second temps et exige une levée des sanctions le frappant.

Un immeuble détruit par une attaque aérienne israélienne à Tyre, dans le sud du Liban le 31 mai 2026 ( AFP / KAWANT HAJU )

Dans ses négociations avec Washington, Téhéran insiste ppar ailleurs pour que tout accord inclue la fin des hostilités au Liban, où Israël veut "éliminer" le Hezbollah.

Mais sur ce front, l'armée israélienne continue à avancer dans le sud du Liban et a reçu l'ordre lundi de frapper la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah. Ce dernier poursuit lui ses attaques notamment dans le nord d'Israël, malgré la trêve en vigueur depuis le 17 avril.

Dans ce contexte, la France a demandé une réunion d'urgence sur le Liban au Conseil de sécurité de l'ONU, qui doit se tenir lundi, selon des sources diplomatiques.